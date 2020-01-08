Школьница из Вышнего Волочка спасла тонущих детей в Петербурге

08.01.2020, 7:09, Новости дня

Ей вручили грамоту и почётный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД).

В Санкт-Петербурге спасатели наградили шестнадцатилетнюю Лизу Шестову, которая вытащила из воды провалившихся под лёд детей.

Ей вручили грамоту и почётный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), сообщает ТАСС со ссылкой на начальника аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Зуева

Инцидент произошел днем 6 января в северной столице. 16-летняя школьница из Вышнего Волочка Елизавета Шестова, которая приехала в Санкт-Петербург в гости к своей сестре, спасла детей, провалившихся под лёд, сообщает 78.ru. Девочка вышла на прогулку со своей младшей сестрой и дошла до моста Кадырова на акватории Дудергофского канала. Здесь она услышала крики и увидела на льду двух мальчиков. Девочка бросилась на помощь к детям: подала им руки и успокаивала, держа за руки. Мальчики потянули Лизу за ногу, и она свалилась к ним в воду. На помощь к ней поспешили житель и женщина, которые вытянули всех на берег. От госпитализации Лиза отказалась.



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Последнее: Ей вручили грамоту и почётный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД). В Санкт-Петербурге спасатели наградили шестнадцатилетнюю Лизу Шестову, которая вытащила из воды провалившихся под лёд детей. Ей вручили грамоту и почётный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), сообщает ТАСС со ссылкой на начальника аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Зуева Инцидент произошел днем […]

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