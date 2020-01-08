Xiaomi представила «умные» часы для детей Mitu Children Learning Watch 4Pro

08.01.2020, 7:04, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi представил новые «умные» часы для детей. Устройство Mitu Children Learning Watch 4Pro стоимостью 187 долларов недавно появилось на фирменной онлайн-площадке производителя.
В качестве платформы в Mitu Children Learning Watch 4Pro разработчики использовали Snapdragon Wear 2500. В детских «умных» часах предусмотрено 8 ГБ флэш-памяти и 1 ГБ ОЗУ, работает девайс на базе операционной системы Android 8.1. «Изюминкой» нового устройства является наличие двух камер – 5-мегапиксельной «фронталки» и 8-мегапиксельного датчика в верхней части корпуса. В этом случае родителям удобнее контролировать местонахождение юного пользователя, так как видно не только его лицо, но и то, что находится вокруг.

Помимо этого, в Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4Pro есть возможность проследить за детьми при помощи 2-диапазонного приёмника GPS. «Умные» часы получили 1,78-дюймовый дисплей из закалённого стекла, адаптер NFC, а в качестве функции присутствует голосовой помощник.



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