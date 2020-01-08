Xiaomi представила «умные» часы для детей Mitu Children Learning Watch 4Pro

Китайский технологический гигант Xiaomi представил новые «умные» часы для детей. Устройство Mitu Children Learning Watch 4Pro стоимостью 187 долларов недавно появилось на фирменной онлайн-площадке производителя.
В качестве платформы в Mitu Children Learning Watch 4Pro разработчики использовали Snapdragon Wear 2500. В детских «умных» часах предусмотрено 8 ГБ флэш-памяти и 1 ГБ ОЗУ, работает девайс на базе операционной системы Android 8.1. «Изюминкой» нового устройства является наличие двух камер – 5-мегапиксельной «фронталки» и 8-мегапиксельного датчика в верхней части корпуса. В этом случае родителям удобнее контролировать местонахождение юного пользователя, так как видно не только его лицо, но и то, что находится вокруг.
Помимо этого, в Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4Pro есть возможность проследить за детьми при помощи 2-диапазонного приёмника GPS. «Умные» часы получили 1,78-дюймовый дисплей из закалённого стекла, адаптер NFC, а в качестве функции присутствует голосовой помощник.
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