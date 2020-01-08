Оксана Самойлова рассекретила домашнее прозвище Джигана

Супруга рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, в разделе Stories аккаунта Instagram рассекретила домашнее прозвище мужа. В кадре видео Оксана Самойлова рассматривает перед зеркалом округлившийся живот, а обращаясь к рэперу, случайно либо просто «по привычке» назвала его «Кар» или «Карл».

Пару месяцев назад Джиган и Оксана Самойлова, воспитывающие троих дочерей, рассказали об ожидании четвёртого ребёнка. Совсем недавно семья в полном составе улетела на некоторое время в Майами, где малыш должен появиться на свет. Подробностями перелёта, устройства быта и впечатлениями от проживания за океаном супруга рэпера регулярно делится с подписчиками в соцсети. В одном из небольших видео Самойлова и проговорилась о прозвище, но Джиган не обратил на это внимания, а просто ответил на заданный женой вопрос.



Кстати, нередко под публикациями Оксаны Самойловой фолловеры оставляют восхищённые комментарии в адрес её супруга и детей. Некоторые просят чаще публиковать интересные семейные истории, рассказывать о подрастающих малышках и четвёртой беременности, о которой жена рэпера, к слову, узнала уже на достаточно большом сроке, а до этого даже не подозревала об «интересном положении».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Супруга рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, в разделе Stories аккаунта Instagram рассекретила домашнее прозвище мужа. В кадре видео Оксана Самойлова рассматривает перед зеркалом округлившийся живот, а обращаясь к рэперу, случайно либо просто «по привычке» назвала его «Кар» или «Карл». Пару месяцев назад Джиган и Оксана Самойлова, воспитывающие троих дочерей, рассказали об ожидании четвёртого […]