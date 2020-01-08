Украинский авиалайнер со 180 пассажирами разбился в Тегеране

Украинский авиалайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за «технических проблем» у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, информирует Tasnim News Agency.

По данным Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737, передает РИА «Новости».





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Последнее: Украинский авиалайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за «технических проблем» у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, информирует Tasnim News Agency. По данным Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737, передает РИА «Новости».