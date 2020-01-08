Назван ТОП-5 наиболее неудобных для секса автомобилей

В жизни большинства людей хотя бы единожды возникала ситуация, когда для интимной близости с партнёром не было подходящего места, и им приходилось заниматься в салоне транспортного средства. Эксперты проанализировали условия в разных автомобилях и назвали ТОП-5 наиболее неудобных для секса.
Лидером «сомнительного» рейтинга стал Mercedes Smart Fortwo, а причина – в его весьма скромных габаритах. Размеры кузова и салона Mini Cooper также стали поводом для внесения авто в ТОП-5 самых неудобных для секса. Как заметили эксперты, в этих моделях интимная близость может быть «по вкусу» лишь гимнастам, но и в этом есть большие сомнения. Третью строку занимает Chevrolet Spark, а четвёртую — Daewoo Matiz. Обе машины не обладают повышенным комфортом и «размахом» для секса.
На последней позиции неожиданно для многих поклонников баварского бренда оказался седан BMW 7. Его салон достаточно вместительный и комфортабельный, но вот наличие вместо сплошного заднего сиденья двух отдельных кресел снижает вероятность того, что пара сможет удобно разместиться и получит удовольствие от «экстремального интима».
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Последнее: В жизни большинства людей хотя бы единожды возникала ситуация, когда для интимной близости с партнёром не было подходящего места, и им приходилось заниматься в салоне транспортного средства. Эксперты проанализировали условия в разных автомобилях и назвали ТОП-5 наиболее неудобных для секса. Лидером «сомнительного» рейтинга стал Mercedes Smart Fortwo, а причина – в его весьма скромных габаритах. […]
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