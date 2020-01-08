В центре Багдада прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Багдада, сообщил иракский информационный портал Magazine news.
По поступающим сообщениям, в небо подняты американские вертолеты Apache и беспилотники, которые последние несколько часов патрулируют с воздуха «зеленую зону» Багдада – хорошо укрепленный район, где расположены госучреждения и диппредставительства иностранных государств, включая посольство США, передает ТАСС.
В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В Белом доме подтвердили сообщения о ракетных ударах по объектам США в Ираке.
В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».
Вопреки этому президент США Дональд Трамп отказался выводить войска США из Ирака.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.
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Последнее: Мощный взрыв прогремел в центре Багдада, сообщил иракский информационный портал Magazine news. По поступающим сообщениям, в небо подняты американские вертолеты Apache и беспилотники, которые последние несколько часов патрулируют с воздуха «зеленую зону» Багдада – хорошо укрепленный район, где расположены госучреждения и диппредставительства иностранных государств, включая посольство США, передает ТАСС. В среду ночью ракетному удару подверглась […]
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