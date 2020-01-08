Мнение: Хуситы сбили CH-4B

08.01.2020, 5:35, Разное

Хуситы сбили саудовский разведывательно-ударный БПЛА CH-4B http://avia.pro/blog/ch-4-tehnicheskie-harakteristiki-foto. Такие машины Саудовская Аравия закупала у Китая, а позднее, производила сама, купив у китайцев лицензию.
Сама машина даже по признанию американцев оказалась неплохой (тем более, что она является внебрачным дальним родственником "Предатора") и состоя на вооружении иракской армии отлично себя показала в ходе боевых действий против Халифата.

Несколько ранее хуситы уже объявили, что 2020-й год в Йемене будет "Годом ПВО". Мужик сказал, мужик сделал.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Хуситы сбили саудовский разведывательно-ударный БПЛА CH-4B http://avia.pro/blog/ch-4-tehnicheskie-harakteristiki-foto. Такие машины Саудовская Аравия закупала у Китая, а позднее, производила сама, купив у китайцев лицензию.Сама машина даже по признанию американцев оказалась неплохой (тем более, что она является внебрачным дальним родственником "Предатора") и состоя на вооружении иракской армии отлично себя показала в ходе боевых действий против Халифата. Несколько ранее […]

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