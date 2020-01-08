Иран нанес вторую волну ракетных ударов по американским объектам

Войска Ирана нанесли вторую волну ракетных ударов по американским объектам, информирует Tasnim News Agency.

Точное место новой атаки не называется, передает ТАСС.

Согласно официальному заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), операция Ирана по атаке американских военных объектов на территории Ирака получила название «Мученик Сулеймани».

«Храбрые бойцы вооруженных сил КСИР в ходе успешной операции, получившей название «Мученик Сулеймани», выпустили десятки ракет класса «земля-земля» и разрушили военно-воздушную базу террористических оккупационных сил США, известную как «Айн-Асад», – говорится в сообщении КСИР.

В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В Белом доме подтвердили сообщения о ракетных ударах по объектам США в Ираке.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Вопреки этому президент США Дональд Трамп отказался выводить войска США из Ирака.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.





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