Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с Мухаммадом V

Оксана Воеводина пояснила о жизни после развода с супругом Мухаммадом V. Она утверждает, что ни с кем не поддерживает близких отношений.

В своем Instagram-аккаунте модель поделилась с подписчиками своими чувствами после скандального разрыва отношений с отцом её ребенка. Как плохо и обидно ощущать себя брошенной, но маленький ребенок не позволяет ей опускать руки. В этом её поддерживают поклонницы, уверяя, что рождение сына — это лучшее, что происходит в жизни любой женщины. Впереди долгая жизнь, и она обязательно подарит ей более светлые дни, а, возможно, и семейное счастье, и рождение еще одного ребенка.

К Воеводиной вернулось также утраченное чувство свободы. Оценить её можно, только став абсолютно зависимой. Теперь она наслаждается возможностью распоряжаться собой и своим временем по собственному усмотрению. Она пояснила подписчикам о задуманных на 2020 год проектах, в которых собирается участвовать. Она может путешествовать и побывала в Европе, ОАЭ, сейчас находится на горнолыжном курорте. Ей нравится растить своего маленького Исмаила Леона так, как она считает нужным. Загадывать наперед не хочется, но Оксана Воеводина надеется, что все в её жизни получится.

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