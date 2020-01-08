Мнение: Теракт в Магнитогорске, «которого не было»

Или вот еще одно расследование на замечательном русском Ютубе — проект База о «взрыве газа» в Магнитогорске в самый канун прошлого года. С ним вообще получилась какая-то ерунда. Началось всё в прошлые «новогодние каникулы» как весьма многозначительная «черная метка» для всего 2019 года, потом была всякая суета, обещали прям «вот-вот» объявить о том, «что же было на самом деле», люди, естественно, вспоминали знаменитые «взрывы домов» 1999 года (был тем более практически 20-летний юбилей) — а эта параллель, понятно, КРАЙНЕ не нравилась властям и, видимо, самому Путину. Тем более, что те взрывы-то как раз списали на чеченцев-исламистов. И тут — нате, 20 лет прошло, и опять исламисты, правда, на сей раз таджики…

В общем — да, «закругление» правления Путина получалось каким-то безрадостным — вроде как 20 лет псу под хвост, с чего все началось, тем и заканчивается. И, возможно, поэтому всю эту историю со взрывом дома стали усиленно заметать под ковер. Силовики, как обычно, на свои собственные обещания забили болт, все сроки прошли — Бастрыкин ничего по поводу причин взрыва так и не сказал, потом вообще «опустили завесу молчания», СМИ и телевизору, что очевидно, просто запретили к этой теме подходить… А потом, уже окончательно обнаглев, буквально пару недель назад, отмолчав ГОД, и вовсе «вынесли заключение» — мол, «ничего не было», уголовное дело прекратить, «это просто был взрыв газа». Ну вот ребята из «Базы» доказывают, что был, понятное дело, теракт.

Вчера я давал ссылку на похожий по смыслу ролик «Редакции» (Ютуб канал Пивоварова) — расследование катастрофы Ту-154, летевшего в Сирию. Эти ролики с расследованиями были выложены разными командами в Ютуб почти одновременно. И нельзя не отметить особенность этих «журналистских расследований»: в каких-то, может, других странах журналисты видят своей задачей провести расследования ВМЕСТО полиции и найти самостоятельно виновных в общественно значимых преступлениях; однако в России, где жизнь на глазах застывает, как кисель (превращаясь в холодец) — у журналистов, как видим, задача скромнее: они выбиваясь из сил доказывают хотя бы то, что преступление БЫЛО! Тут не до виновника.

Только ведь вдуматься, до какой степени наглости и беспредела дошла в России полиция! Ладно бы они просто были халтурщики или бездельники, ладно бы расследовали дела халатно, спустя рукава, упуская важные улики и и т.п.! Но нет — у нас все еще круче: наша полиция не то что расследует «плохо» — нет, она не расследует НИКАК. Наша «правоохрана» нашла еще лучший способ — она просто заявляет, что никакого преступления не было! Вот так. На нет и суда нет. Самолет? Упал сам, летчик руль не туда дернул. Подъезд рухнул? Эпицентр взрыва в квартире, где жили таджики-исламисты? Глупости, там просто газ взорвался.

Наверно, если б была малейшая возможность, они б и расстрелы учениками в школах друг друга тоже бы объявляли «отравлениями в столовых». Типа — что с детишками? Да ничего, просто отравились. Ну да. Свинцовыми пилюлями отравились.

Наглость ведь дошла до того, что на свой «праздник» — день рождения Дзержинского — глава ФСБ вообще объявил, что 2019 год «прошел без терактов». Это такой, типа, показатель хорошей работы «чекистов». А Магнитогорск?? А, ну да, там же газ взорвался…

Хотя, поскольку дела никто не расследует — вообще ничего не понятно. То есть в целом понятно, что непонятные таджики готовили теракт. Но неужели именно в этом доме? Они хотели обрушить подъезд?? Но ЗАЧЕМ??

Скорее, имела место все же производственная случайность, как и говорит БАЗА: видимо, на той квартире они устроили свой «склад ВВ», но по необразованности что-то там не соблюли в плане «правил хранения взрывчатых веществ». Как, говорят, часто бывало в России конца 19-начала 20 века — многие незадачливые террористы просто подрывались на собственных бомбах, так и не успев донести их до резиденции какого-нибудь «царского сатрапа». наверно, и в Магнитогорске было так.

Но тогда остается так и покрытым мраком: если взрывать хотели не подъезд — то ЧТО?? Из-за того, что власти официально отрицают сам факт подготовки теракта, такой вопрос им, получается, и задавать бессмысленно.

И я думаю — это и есть ПРИЧИНА, по которой они пошли на скандальное признание идиотской версии про «взрыв газа». Видимо, все эти пинкертоны уже настолько никакие, что они так и не смогли понять хотя бы отдаленно цели и задачи террористов. То есть: если признать теракт — будет слишком много вопросов, на которые они не имеют понятия, как отвечать. Поэтому решили просто сделать морду кирпичом: «где теракт? какой теракт? не было никакого теракта!» И стоять насмерть. Людишки поорут — да и отстанут. НУ, бастрыкин! Ну, голова!! Гениальный план!

Но к чему ведет в не такой уж долгой перспективе эта НОВАЯ позиция властей — просто посылать всех лесом с их вопросами, даже не заботясь о правдоподобии? А приведет это — и скоро — к полному отчуждению пинкертонов в погонах уже от их собственного «лохократа». С интелей и «прогрессивной общественности» чего взять — они, понятно, и так считают всех «правоохранителей» скотами и уродами всех скопом, тут репутацию не исправить. Но такое хамское отношение не простит уже и доселе преданный «глубинный народ», по простой причине: его такие вердикты ПУГАЮТ. Голубиные наши сограждане видят с ужасом: их взрывают — а «народная власть» вместо ответа просто врет народу в глаза, цинично и нагло. «Чего там — подъезд обрушился? Таджики в подъезде были? Ислам? Да брось, это ты сам и виноват — вентили на плите плохо закручиваешь. Выкинь из головы — поди лучше водки выпей. «Путинки». И не мозоль глаза, скотина!»

Скоты просто на глазах теряют адекватность. Этак они и до 24-го года не дотянут.

Источник: Размышления вольного социолога

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