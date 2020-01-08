Александр Васильев рассказал о праздновании Рождества в старой России

Известный искусствовед Александр Васильев рассказал, как отмечали Рождество в старой России. По словам эксперта, этот праздник был одним из самых почитаемых у россиян.

К рождественским торжествам в дореволюционной РФ начинали готовиться заранее. Шились праздничные наряды, богатые дамы выписывали их из заграницы, тщательно готовили подарки и угощения. Из рассказов своего дяди режиссера Петра Васильева историк узнал, что в зале устанавливали огромную лесную красавицу. Вход для детей был сюда запрещен, взрослые занимались украшениями. Елочные игрушки появились в стране примерно в 30- годы XIX века, а до этого знаменитое новогоднее дерево становилось сказочным благодаря яблокам, конфетам, пряникам. В одном из рассказов Михаила Зощенко Леля и Минька сумели тайком надкусить каждый, за что и были наказаны. В блестящую бумагу оборачивались шишки, в специальных подсвечниках с прищепками крепились свечи. Снег имитировали с помощью ваты, в неё же помещали подарки и клали под ёлку. Во всем своем великолепии она встречала гостей в назначенный час.

Веселье длилось до утра с танцами, маскарадами, играми. До Революции одним из главных символов Рождества считался вертеп. Миниатюрная копия пещеры, в которой располагались фигурки Богоматери, младенца-Христа, Святого Иосифа и волхвов, воспроизводящие сцену Рождения Спасителя. Их изготавливали как настоящие мастера, так и обычные люди. Выглядели они по-разному, но стали неотъемлемой частью рождественского убранства многих российских домов. В некоторых странах традиция сохранилась и сегодня.

Елку в своей парижской квартире Александр Васильев украшает именно старинными русскими игрушками, они бережно хранятся уже многие годы. Эти винтажные украшения представляют собой антиквариат и высоко ценятся среди коллекционеров.

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