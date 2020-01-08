Телевидение Ирана сообщило о 35 погибших в результате давки на похоронах Сулеймани

В давке на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани погибли по меньшей мере 35 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщают Associated Press и The Wall Street Journal со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Церемония прощания началась утром 7 января в иранском городе Кермане. По данным СМИ, давка произошла после начала траурного шествия. Как уточняет Associated Press, о погибших иранское телевидение сообщило в ходе прямой трансляции. Агентство передает, что на траурную церемонию в Тегеране вышли около миллиона человек, движение в центре столицы было парализовано.

Глава спецподразделения «Аль Кудс» Касем Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара американских ВВС. Приказ об операции отдал президент США Дональд Трамп. Иранские власти пообещали отомстить за смерть генерала, а Ирак в ответ на атаку пояснил о готовности вывести американские войска из региона. Трамп в свою очередь пригрозил ударами по 52 объектам Ирана в случае атаки на американцев.

Источник: Новая газета

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