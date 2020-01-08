Телевидение Ирана сообщило о 35 погибших в результате давки на похоронах Сулеймани

08.01.2020, 5:01, Разное

В давке на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани погибли по меньшей мере 35 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщают Associated Press и The Wall Street Journal со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Церемония прощания началась утром 7 января в иранском городе Кермане. По данным СМИ, давка произошла после начала траурного шествия. Как уточняет Associated Press, о погибших иранское телевидение сообщило в ходе прямой трансляции. Агентство передает, что на траурную церемонию в Тегеране вышли около миллиона человек, движение в центре столицы было парализовано.

Глава спецподразделения «Аль Кудс» Касем Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара американских ВВС. Приказ об операции отдал президент США Дональд Трамп. Иранские власти пообещали отомстить за смерть генерала, а Ирак в ответ на атаку пояснил о готовности вывести американские войска из региона. Трамп в свою очередь пригрозил ударами по 52 объектам Ирана в случае атаки на американцев.

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Иран не ищет войны, но продолжит реализовывать свое право на самооборону при любых угрозах, говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, адресованном генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН. «Хотя Исламская Республика Иран не ищет войны, она серьезно предостерегает от любых дальнейших военных авантюр в свой адрес», – приводит выдержку из письма ТАСС. «Иран […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика