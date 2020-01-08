Мнение: Иран начал военную операцию ТРАНСЛЯЦИЯ

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Девять ракет выпущено по авиабазе США в Ираке

Девять ракет выпущено по авиабазе на западе Ирака, где дислоцированы войска США. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в иракских силовых структурах.

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Источник: Конт

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Последнее: Трансляция в канале https://cont.ws/channel/149 Девять ракет выпущено по авиабазе США в Ираке Девять ракет выпущено по авиабазе на западе Ирака, где дислоцированы войска США. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в иракских силовых структурах. Трансляция в канале https://cont.ws/channel/149 Источник: Конт