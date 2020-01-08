Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) превысила 65 долларов в свете сообщений об ударах Ирана по военным базам США в Ираке, свидетельствуют данные электронных торгов в США.
К 3.11 мск цена поставок нефти WTI в феврале выросла на 2,44 доллара (3,89%) – до 65,14 доллара за баррель, передает ТАСС.
В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».
Однако президент США Дональд Трамп отказался выводить войска США из Ирака бесплатно, а также пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.
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Последнее: Стоимость техасской светлой нефти (WTI) превысила 65 долларов в свете сообщений об ударах Ирана по военным базам США в Ираке, свидетельствуют данные электронных торгов в США. К 3.11 мск цена поставок нефти WTI в феврале выросла на 2,44 доллара (3,89%) – до 65,14 доллара за баррель, передает ТАСС. В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза […]
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