Иран обстрелял американскую военную базу в Ираке

08.01.2020, 4:15, Новости дня

Военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке. По данным телеканала CNN, в направлении базы было запущено не менее десяти ракет. Обстрелу подверглись еще несколько военных объектов США на территории Ирака. 

Вскоре после этого иранский телеканал Al-Mayadeen сообщил о повторной атаке на базу аль-Асад. На территории базы упали по меньшей мере семь ракет.

Официальный представитель Пентагона сообщил, что в ведомстве работают над первоначальной оценкой боевого ущерба.

Иранский государственный телеканал сообщил, что Корпус стражей Исламской революции «поразил американскую базу Айн аль-Асад в Ираке десятками ракет». Корпус стражей предупредил США о «еще более сокрушительных ответах в случае новой агрессии» и заявил о возможных ударах в направлении любой ближневосточной страны, которая станет «платформой для агрессии со стороны США», говорится в сообщении.

«Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по национальной безопасности», – сообщила в твиттере пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм.

В ночь на 3 января в результате авиаудара США близ аэропорта Багдада был убит командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Иран обещал дать «сокрушительный ответ» США. Первым шагом Тегерана стало сокращение обязательств по ядерной сделке. 7 января парламент Ирана принял закон, признающий террористическими организациями Пентагон и американскую армию.



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Последнее: Военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке. По данным телеканала CNN, в направлении базы было запущено не менее десяти ракет. Обстрелу подверглись еще несколько военных объектов США на территории Ирака.  Вскоре после этого иранский телеканал Al-Mayadeen сообщил о повторной атаке на базу аль-Асад. На территории базы упали по меньшей […]

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