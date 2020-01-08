Мнение: Дорожная карта для Рожавы

Курдские источники сообщают, что 25-26 декабря российская военная делегация встречалась в Камышли с представителями сирийских курдов, где им была предложена дорожная карта по дальнейшему будущему курдов в составе Сирии.

Озвучивается 10 пунктов:

1.Участие представителей Северной и Восточной Сирии в работе Конституционного Комитета.

2. Репрезентативное участие курдских представителей в работе сирийского правительства.

3. Размещение сирийских пограничников на всей протяженности границы от Манбиджа до Земальки.

4. Налаживание устойчивого диалога между Советами Северной и Восточной Сирии и сирийским правительством.

5. Формирование объединенных сирийско-курдских экономических и военных советов.

6. Выдача официальных документов для граждан курдской национальности.

7. Выдача официальных образовательных сертификатов для курдских школьников.

8. Координация в использовании энергетических ресурсов и восстановлении дамб на реке Евфрат.

9. Сирийское правительство предоставляет самостоятельность в вопросах образования в Северной и Северо-восточной Сирии.

10. Открытие прямого дорожного сообщения от границы с Ираком до Алеппо через Абу-Кемаль.

В целом, это предложение ограниченной культурно-образовательной автономии, с достаточно абстрактными предложениями поучаствовать в работе Конституционного Комитета (что само по себе ничего не гарантирует) и некоем участии в работе сирийской органов власти (вряд ли речь может идти о жестких национальных квотах). Политической автономии понятное дело не предлагают. Никаких самостоятельных армий и политических структур.

Разумеется, события в соседнем Ираке и принятие парламентом Ирака решения о выводе американских войск, не может не сказаться на ходе обсуждения этих предложений. В случае ухода американцев, у курдов просто заканчиваются варианты, так как остается выбор между Асадом и "другом Реджепом" и с такой вилкой решений, торговаться даже по поводу культурной автономии будет затруднительно.

Источник: Colonel Cassad

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