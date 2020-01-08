Трампу доложили об ударах по военным объектам США в Ираке

Президент США Дональд Трамп уведомлен об атаках на американские объекты в Ираке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По сведениям источников в иракских силовых структурах, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака были выпущены девять ракет, передает ТАСС.

Во вторник телеканал As Sumaria со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака сообщил, что Соединенные Штаты планируют построить на базе Айн аль-Асад аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress.

По сведениям телеканала, американцы решили построить в районе Эль-Багдади в окрестностях города Хит в западной провинции Анбар «гигантский объект, который будет соответствовать мировым стандартам». Там уже установлен заградительный периметр на отведенной под стройку территории, а также приняты меры предосторожности в рамках подготовки к началу работ, которые, как утверждается, должны начаться в самое ближайшее время. В частности, американские силы уже расширили инфраструктуру аэродрома с целью строительства взлетно-посадочной полосы для B-52».

В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

В ответ президент США Дональд Трамп потребовал от Багдада «млрды долларов» за построенную в Ираке авиабазу США, а также пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.





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Последнее: Президент США Дональд Трамп уведомлен об атаках на американские объекты в Ираке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. По сведениям источников в иракских силовых структурах, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака были выпущены девять ракет, передает ТАСС. Во вторник телеканал As Sumaria со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака сообщил, что Соединенные […]