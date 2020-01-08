Медики назвали 4 полезных для здоровья человека свойства груши

08.01.2020, 4:04, Разное

Для многих людей одним из самых любимых фруктов является груша. По словам медиков, она не только обладает приятным вкусом и ароматом, но также имеет 4 полезных для организма человека свойства.
В первую очередь несомненным «плюсом» употребления груш специалисты называют входящие в состав минералы и витамины. Благодаря большому количеству клетчатки фрукт помогает нормализовать работу ЖКТ, а также насыщает организм медью, калием, магнием, витаминами K и C. Так же клетчатка способствует уменьшению сахара в крови, тем самым снижая риск развития диабета II типа. Причём каждый съеденный в неделю плод снижает возможность появления опасного заболевания почти на 3%.

Груши помогают контролировать вес даже без «жёстких» ограничений в рационе. В одном фрукте примерно 100 калорий и подавляющая аппетит клетчатка, то есть, его употребление способствует ощущению сытости и позволяет не переедать, что в итоге положительно сказывается на массе тела. Также медики говорят о том, что содержащиеся в грушах флавоноиды и фитонутриенты нейтрализуют повреждающие клетки свободные радикалы. Таким образом снижается риск преждевременного старения и развития некоторых заболеваний, к примеру, сердечных или онкологии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп уведомлен об атаках на американские объекты в Ираке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. По сведениям источников в иракских силовых структурах, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака были выпущены девять ракет, передает ТАСС. Во вторник телеканал As Sumaria со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака сообщил, что Соединенные […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика