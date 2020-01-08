Медики назвали 4 полезных для здоровья человека свойства груши

Для многих людей одним из самых любимых фруктов является груша. По словам медиков, она не только обладает приятным вкусом и ароматом, но также имеет 4 полезных для организма человека свойства.
В первую очередь несомненным «плюсом» употребления груш специалисты называют входящие в состав минералы и витамины. Благодаря большому количеству клетчатки фрукт помогает нормализовать работу ЖКТ, а также насыщает организм медью, калием, магнием, витаминами K и C. Так же клетчатка способствует уменьшению сахара в крови, тем самым снижая риск развития диабета II типа. Причём каждый съеденный в неделю плод снижает возможность появления опасного заболевания почти на 3%.
Груши помогают контролировать вес даже без «жёстких» ограничений в рационе. В одном фрукте примерно 100 калорий и подавляющая аппетит клетчатка, то есть, его употребление способствует ощущению сытости и позволяет не переедать, что в итоге положительно сказывается на массе тела. Также медики говорят о том, что содержащиеся в грушах флавоноиды и фитонутриенты нейтрализуют повреждающие клетки свободные радикалы. Таким образом снижается риск преждевременного старения и развития некоторых заболеваний, к примеру, сердечных или онкологии.
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