Илон Маск сбросил одежду перед камерой

Сначала инженер продемонстрировал «лунную походку» и балетные па с элементами народных танцев. В конце он неожиданно для всех сбросил с себя пиджак, создав ощущение стриптиза.
Забавный ролик Илон опубликовал в своем твиттер-аккаунте. Пользователи Сети пришли в бешеный восторг от увиденного.
Многие китайские хореографы признались, что у Маска врожденные танцевальные способности. А один из поклонников прислал необычную гифку. Не ней был запечатлен улыбающийся во весь рот президент России Владимир Путин, который аплодирует.
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Последнее: Трансляция в канале https://cont.ws/channel/149 Девять ракет выпущено по авиабазе США в Ираке Девять ракет выпущено по авиабазе на западе Ирака, где дислоцированы войска США. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в иракских силовых структурах. Трансляция в канале https://cont.ws/channel/149 Источник: Конт
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