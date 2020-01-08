RP — РФ и Турция стали особенно привлекательны для немецкого семейного бизнеса

В последние годы сразу в нескольких развивающихся странах улучшились условия для так называемых семейных предприятий из Германии, пишет Rheinische Post. «Особенно же привлекательными» для них стали именно РФ и Турция, пишет немецкое издание со ссылкой на результаты последнего исследования мангеймского Центра европейских экономических исследований.



Reuters

Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Турция не слывут «обителями демократии и прав человека». И тем не менее все эти три страны относятся к числу важнейших торговых партнёров Германии, пишет Rheinische Post.

Мало того, в последние годы они стали «ещё более привлекательными» для немецкого бизнеса. В частности, в этих развивающихся странах «улучшились условия для семейных предприятий», отмечает издание.

Это следуют из последнего исследования, проведённого мангеймским Центром европейских экономических исследований (ZEW) по заказу немецкого фонда «Семейные предприятия» (Stiftung Familienunternehmen), уточняет Rheinische Post.

Вот уже во второй раз учёные центра проанализировали в различных развивающихся странах такие факторы, как стоимость рабочей силы, налоги, инфраструктура и регулирование. Кроме России, Турции и Китая авторы исследования также уделили внимание, например, Бразилии, Южной Африке, Индии и Мексике, перечисляет немецкая газета.

«Результат: РФ и Турция предлагают предприятиям особенно привлекательную среду», — пишет издание.

Как объяснил глава фонда «Семейные предприятия» Райнер Кирхдёрфер, в последние годы многие развивающиеся страны — в том числе Российская Федерация и Турция — элементарно приложили большие усилия, чтобы стать конкурентоспособнее.

«Получается, что авторитарные режимы и растущее ограничение личных свобод, судя по всему, не обязательно ведут к ухудшению предпринимательских условий», — делает вывод немецкая газета Rheinische Post.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Трансляция в канале https://cont.ws/channel/149 Девять ракет выпущено по авиабазе США в Ираке Девять ракет выпущено по авиабазе на западе Ирака, где дислоцированы войска США. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в иракских силовых структурах. Трансляция в канале https://cont.ws/channel/149 Источник: Конт