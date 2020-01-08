Мнение: Иран наносит ответный удар?

О! А это уже может быть серьезно! Иран заявил, что нанес ракетный удар по военной базе США

«Авиабаза «Аль-Асад» на западе Ирака, на которой дислоцированы американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей США. По словам собеседника агентства, информации о повреждениях или жертвах пока нет.

По словам источника ABC News, база была атакована баллистическими ракетами с территории Ирана. Собеседник телеканала заявил, что обстрелу подверглись несколько военных объектов США в Ираке, в том числе в Эрбиле на севере страны.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник, по базе было выпущено шесть ракет. В свою очередь Sky News Arabiya со ссылкой на источники в иракских силовых структурах пишет о девяти ракетах» (РБК)

Пока выглядит как что-то вроде «гола престижа» — похоже на «ракетный удар», который нанес Трамп по Сирии (у которого почему-то почти не было жертв) в позапрошлом году. То есть ракетами шарахнули, но никого особо не задели.

Однако, если будут жертвы среди американцев — Штатам придется отвечать, иначе это похоронит все перспективы Трампа на выборах… Тогда все может пойти по наихудшему варианту, а именно — варианту эскалации. Штаты начнут попросту бомбить Иран — Иран в ответ наверняка попытается заблокировать судоходство в Персидском заливе, а значит, цены на нефть взлетят до небес. И главное — начнется реальная война прямо, можно сказать, на «мировой бензозаправке», могут пострадать крупнейшие нефтепромыслы.

Кто-то скажет, что России такая ситуация только выгодна — ведь взлетит цена на наш основной экспортный товар. Но «выгода» тут весьма относительна; ведь все это будет чревато резким скатыванием мировой экономики (которая и так не очень-то устойчива) в рецессию, а то и в мировой кризис. А в ситуации мирового кризиса нам и дорогая нефть не поможет — если мировой рынок «встанет».

И да: вот кому точно может в прямом смысле в итоге «прилететь» — это Израилю. До Штатов Иран дотянуться не может, а вот до Израиля, чисто в отместку — вполне.

Так что — всё очень тревожно. Одна надежда, что США и Иран все же сумеют остановиться на самом краю.

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Трансляция в канале https://cont.ws/channel/149 Девять ракет выпущено по авиабазе США в Ираке Девять ракет выпущено по авиабазе на западе Ирака, где дислоцированы войска США. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в иракских силовых структурах. Трансляция в канале https://cont.ws/channel/149 Источник: Конт