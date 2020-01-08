Дед Мороз, а ты веришь в Бога?

08.01.2020, 3:31, Разное

Детские вопросы к себе и взрослым.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

А дело было так. Перед прошлым Новым годом на «Прочтении» — это такой предмет в у нас в школе в «началке», мы с первыми и вторыми классами читали две книги:

«Жизнь и приключения Санта-Клауса» Фрэнка Баума и «Как Дед Мороз на свет появился» С. Седова и М. Москвиной. «Мы» — это педагог-психолог Настя Ашихина.

Но до того как эти книги начали читать, Настя попросила ребят написать вопросы, которые они хотели бы задать Деду Морозу или Санте, имей, например, они возможность взять у них интервью.

Вот таким получится детский список вопросов:

  • Дед Мороз, как ты появился и стал волшебником?

  • Как ты успеваешь разносить подарки по разным городам за одну ночь?

  • А сам ты получаешь подарки? Что ты любишь?

  • Почему ты приходишь только тогда, когда мы спим?

  • У тебя есть друзья? Как их зовут?

  • Почему Снегурочка все время ходит с косой? Неужели ей не хочется хоть иногда распустить волосы?

  • Дед Мороз, сколько тебе лет? А сколько лет Снегурочке?

  • У тебя есть мама и папа?

  • И кто тебя назвал твоим именем?

  • Тебе приятно, когда тебя называют «Дед Мороз — красный нос», или не очень?

  • А кто тебя создал? Бог?

  • Ты волшебство? Странный человек? Или просто человек? a

  • А какой у тебя телефон — сотовый или обычный?

  • Где ты живешь, Санта? У тебя своя планета?

  • А ты знаешь, что такое бритва?

  • Что ты делаешь весь год, когда ждешь Нового года?

  • Снегурочка правда твоя внучка? Значит, дети у тебя есть? Кто они?

  • Дед Мороз, а ты веришь в Бога?

    • ***

    Я с удовольствием пишу детские тексты, поскольку обидно, что в основном слышим их только мы, учителя. И в преддверии нашего главного праздника — Нового года — я хотел бы подарить читателям моей любимой газеты детские тексты, собранные за год.

    Например, разговоры «перваков» при поступлении школу.

    — Так, ну чем ты еще занимаешься?

    — А я занимаюсь футболом.

    — И как успехи?

    — Я отличная стенка!

    ***

    — Почему вымерли динозавры?

    — Температура в космосе начала понижаться, и произошло излучение.

    — Нет! Динозавры вымерли, потому что метеоритом придавило их еду.

    ***

    Два брата. Оба с очень длинными волосами.

    — Почему такие волосы, не как у всех?

    — Это чтобы как у музыкантов. Мы музыканты, просто мама не хочет покупать инструменты.

    ***

    — Когда ты родился?

    — Когда родился, я не помню.

    — Может, ты помнишь, какое было время года? Попробуй вспомнить, когда у тебя был день рождения, какая была погода?

    — Хорошая была погода, ведь день рождения у меня 9 августа, а когда родился, я не помню.

    ***

    — У меня замечательная бабушка!

    — Ну а чем она замечательная?

    — Нууу, блинчиками!

    ***

    — Один раз бабушка упала в обморок, но сейчас с ней все хорошо.

    — Старенькая?

    — Нет, она считает, что она молоденькая!

    ***

    — У меня есть кошка!

    — Как зовут?

    — Имя не подготовили.

    — А как ее зовете, когда насыпали корм?

    — Дина, иди есть!

    ***

    — Моя мама — «банкист», но сейчас она в кредите.

    — Почему в кредите?

    — У меня сестре 10 месяцев.

    ***

    — Моя бабушка — программист, дедушка на квадроцикле участвует в соревнованиях, есть двоюродная сестра, кошка и т. д.

    — А родители-то у тебя есть?

    — Вы же сказали об интересном рассказывать.

    ***

    А в начале года педагог Андрей Андрусов, который ведет в 6-х и 7-х классах «Настоящий проект», то есть преподает азы предпринимательства, желая возбудить в них какую-нибудь предпринимательскую идею, задал вопрос: «Какая проблема для вас является самой важной?» Мне кажется, ученики не до конца поняли прагматичность вопроса и ответили то, что вы сейчас прочтете. У меня тут же появилась мысль задать такой же вопрос старшеклассникам. Я уверен, нам есть над чем задуматься, читая искренние ответы, которые впервые открыты для «постороннего» взгляда.

  • ПРОДОЛЖЕНИЕ

    • Источник: Новая газета



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