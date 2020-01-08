Дед Мороз, а ты веришь в Бога?

Детские вопросы к себе и взрослым.
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
А дело было так. Перед прошлым Новым годом на «Прочтении» — это такой предмет в у нас в школе в «началке», мы с первыми и вторыми классами читали две книги:
«Жизнь и приключения Санта-Клауса» Фрэнка Баума и «Как Дед Мороз на свет появился» С. Седова и М. Москвиной. «Мы» — это педагог-психолог Настя Ашихина.
Но до того как эти книги начали читать, Настя попросила ребят написать вопросы, которые они хотели бы задать Деду Морозу или Санте, имей, например, они возможность взять у них интервью.
Вот таким получится детский список вопросов:
***
Я с удовольствием пишу детские тексты, поскольку обидно, что в основном слышим их только мы, учителя. И в преддверии нашего главного праздника — Нового года — я хотел бы подарить читателям моей любимой газеты детские тексты, собранные за год.
Например, разговоры «перваков» при поступлении школу.
— Так, ну чем ты еще занимаешься?
— А я занимаюсь футболом.
— И как успехи?
— Я отличная стенка!
***
— Почему вымерли динозавры?
— Температура в космосе начала понижаться, и произошло излучение.
— Нет! Динозавры вымерли, потому что метеоритом придавило их еду.
***
Два брата. Оба с очень длинными волосами.
— Почему такие волосы, не как у всех?
— Это чтобы как у музыкантов. Мы музыканты, просто мама не хочет покупать инструменты.
***
— Когда ты родился?
— Когда родился, я не помню.
— Может, ты помнишь, какое было время года? Попробуй вспомнить, когда у тебя был день рождения, какая была погода?
— Хорошая была погода, ведь день рождения у меня 9 августа, а когда родился, я не помню.
***
— У меня замечательная бабушка!
— Ну а чем она замечательная?
— Нууу, блинчиками!
***
— Один раз бабушка упала в обморок, но сейчас с ней все хорошо.
— Старенькая?
— Нет, она считает, что она молоденькая!
***
— У меня есть кошка!
— Как зовут?
— Имя не подготовили.
— А как ее зовете, когда насыпали корм?
— Дина, иди есть!
***
— Моя мама — «банкист», но сейчас она в кредите.
— Почему в кредите?
— У меня сестре 10 месяцев.
***
— Моя бабушка — программист, дедушка на квадроцикле участвует в соревнованиях, есть двоюродная сестра, кошка и т. д.
— А родители-то у тебя есть?
— Вы же сказали об интересном рассказывать.
***
А в начале года педагог Андрей Андрусов, который ведет в 6-х и 7-х классах «Настоящий проект», то есть преподает азы предпринимательства, желая возбудить в них какую-нибудь предпринимательскую идею, задал вопрос: «Какая проблема для вас является самой важной?» Мне кажется, ученики не до конца поняли прагматичность вопроса и ответили то, что вы сейчас прочтете. У меня тут же появилась мысль задать такой же вопрос старшеклассникам. Я уверен, нам есть над чем задуматься, читая искренние ответы, которые впервые открыты для «постороннего» взгляда.
Источник: Новая газета
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