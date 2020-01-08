Детские вопросы к себе и взрослым.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

А дело было так. Перед прошлым Новым годом на «Прочтении» — это такой предмет в у нас в школе в «началке», мы с первыми и вторыми классами читали две книги:

«Жизнь и приключения Санта-Клауса» Фрэнка Баума и «Как Дед Мороз на свет появился» С. Седова и М. Москвиной. «Мы» — это педагог-психолог Настя Ашихина.

Но до того как эти книги начали читать, Настя попросила ребят написать вопросы, которые они хотели бы задать Деду Морозу или Санте, имей, например, они возможность взять у них интервью.

Вот таким получится детский список вопросов:

Дед Мороз, как ты появился и стал волшебником?

Как ты успеваешь разносить подарки по разным городам за одну ночь?

А сам ты получаешь подарки? Что ты любишь?

Почему ты приходишь только тогда, когда мы спим?

У тебя есть друзья? Как их зовут?

Почему Снегурочка все время ходит с косой? Неужели ей не хочется хоть иногда распустить волосы?

Дед Мороз, сколько тебе лет? А сколько лет Снегурочке?

У тебя есть мама и папа?

И кто тебя назвал твоим именем?

Тебе приятно, когда тебя называют «Дед Мороз — красный нос», или не очень?

А кто тебя создал? Бог?

Ты волшебство? Странный человек? Или просто человек? a

А какой у тебя телефон — сотовый или обычный?

Где ты живешь, Санта? У тебя своя планета?

А ты знаешь, что такое бритва?

Что ты делаешь весь год, когда ждешь Нового года?

Снегурочка правда твоя внучка? Значит, дети у тебя есть? Кто они?

Дед Мороз, а ты веришь в Бога?

***

Я с удовольствием пишу детские тексты, поскольку обидно, что в основном слышим их только мы, учителя. И в преддверии нашего главного праздника — Нового года — я хотел бы подарить читателям моей любимой газеты детские тексты, собранные за год.

Например, разговоры «перваков» при поступлении школу.

— Так, ну чем ты еще занимаешься?

— А я занимаюсь футболом.

— И как успехи?

— Я отличная стенка!

***

— Почему вымерли динозавры?

— Температура в космосе начала понижаться, и произошло излучение.

— Нет! Динозавры вымерли, потому что метеоритом придавило их еду.

***

Два брата. Оба с очень длинными волосами.

— Почему такие волосы, не как у всех?

— Это чтобы как у музыкантов. Мы музыканты, просто мама не хочет покупать инструменты.

***

— Когда ты родился?

— Когда родился, я не помню.

— Может, ты помнишь, какое было время года? Попробуй вспомнить, когда у тебя был день рождения, какая была погода?

— Хорошая была погода, ведь день рождения у меня 9 августа, а когда родился, я не помню.

***

— У меня замечательная бабушка!

— Ну а чем она замечательная?

— Нууу, блинчиками!

***

— Один раз бабушка упала в обморок, но сейчас с ней все хорошо.

— Старенькая?

— Нет, она считает, что она молоденькая!

***

— У меня есть кошка!

— Как зовут?

— Имя не подготовили.

— А как ее зовете, когда насыпали корм?

— Дина, иди есть!

***

— Моя мама — «банкист», но сейчас она в кредите.

— Почему в кредите?

— У меня сестре 10 месяцев.

***

— Моя бабушка — программист, дедушка на квадроцикле участвует в соревнованиях, есть двоюродная сестра, кошка и т. д.

— А родители-то у тебя есть?

— Вы же сказали об интересном рассказывать.

***

А в начале года педагог Андрей Андрусов, который ведет в 6-х и 7-х классах «Настоящий проект», то есть преподает азы предпринимательства, желая возбудить в них какую-нибудь предпринимательскую идею, задал вопрос: «Какая проблема для вас является самой важной?» Мне кажется, ученики не до конца поняли прагматичность вопроса и ответили то, что вы сейчас прочтете. У меня тут же появилась мысль задать такой же вопрос старшеклассникам. Я уверен, нам есть над чем задуматься, читая искренние ответы, которые впервые открыты для «постороннего» взгляда.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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