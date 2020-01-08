В Пентагоне сообщили об ударе по двум американским базам в Ираке

Авиабаза «Аль-Асад» была не единственным объектом с американскими военными, которые в ночь на 8 января обстрелял Иран в Ираке. Об этом сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, информирует CNN.

Вторым объектом стала база Международной коалиции в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.

В оборонном ведомстве США уточнили, что речь идет о запуске Ираном по двум объектам более 10 баллистических ракет.

Хоффман не уточнил масштаб разрушений и есть ли жертвы. Военные на обеих базах, по его словам, находились в повышенной боевой готовности из-за риска нападения.

В Пентагоне пообещали предпринять ответные меры «для защиты персонала, партнеров и союзников США» в регионе.

Источники CNN рассказали, что на авиабазе в Аль-Асаде есть жертвы среди иракцев.

Об обстреле американской авиабазы «Аль Асад» сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «мученик Сулеймани».

Командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране «из совершенно нового, прекрасного вооружения».

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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