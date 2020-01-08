Иран признал ответственность за атаку на авиабазу США в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщил иранский телеканал Press TV.

По сведениям телеканала, удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака был нанесен десятками ракет, передает ТАСС.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил США о новых ударах в случае ответной атаки и призвал Вашингтон вывести войска из Ирака, чтобы не рисковать жизнями американских военнослужащих.

Кроме того, по данным телеканал Al Mayadin, «ракетным ударам подверглись расположения американских сил [в Иракском Курдистане], которые вероятно, находятся поблизости от аэропорта Эрбиля». В городе объявлен «наивысший уровень чрезвычайной ситуации», информирует телеканал Al Hadas.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

В ответ президент США Дональд Трамп потребовал от Багдада «миллиарды долларов» за построенную в Ираке авиабазу США, а также пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщил иранский телеканал Press TV. По сведениям телеканала, удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака был нанесен десятками ракет, передает […]