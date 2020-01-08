Сергей Зверев продолжает борьбу за чистоту Байкала

Сергей Зверев борется за чистоту Байкала. Для этого шоумен прибыл на свою родину.

Накануне Сергей Зверев на своей странице в Instagram разместил пост, в котором пояснил о масштабах загрязнения Байкала. Известно, что стилист уже некоторое время борется с руководством завода по разливу байкальской воды в Култуке. По словам шоумена, когда придет весна, на Байкале появятся птицы, которые были занесены в Красную книгу. Однако вся экосистема Таловских болот была нарушена. Тем не менее, завод все ещё не демонтирован.

Сергей Зверев также сообщил: при любых попытках местных жителей подойти ближе к заводу и сделать снимки охрана предприятия спускает на них злых собак. Тогда людям остаётся лишь спаться бегством. В конце поста знаменитый парикмахер попросил подписчиков и просто всех неравнодушных к этой проблеме людей поделиться записью.

В 2019 году строительство данного предприятия было приостановлено. К тому же есть информация, что завод строится незаконно, поэтому должен быть демонтирован. Против руководства предприятия также выступили жители нескольких регионов.

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Последнее: Сергей Зверев борется за чистоту Байкала. Для этого шоумен прибыл на свою родину. Накануне Сергей Зверев на своей странице в Instagram разместил пост, в котором пояснил о масштабах загрязнения Байкала. Известно, что стилист уже некоторое время борется с руководством завода по разливу байкальской воды в Култуке. По словам шоумена, когда придет весна, на Байкале появятся […]