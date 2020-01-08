США собрались ввести санкции против оппонентов Гуайдо в парламенте Венесуэлы

Администрация президента США обсуждает возможные санкции против более десятка депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы во главе с Луисом Паррой, объявившим себя главой венесуэльского парламента, сообщили осведомленные источники Reuters.

По данным источников Reuters, новые американские санкции могут включать запрет на поездки некоторых депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы в Соединенные Штаты, а также касаться финансовых активов ряда венесуэльских политиков, передает ТАСС.

При этом новые американские санкции предлагается ввести под предлогом наказания тех, «кто подрывает конституцию (Венесуэлы)».

Тем временем лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя председателем парламента, в эфире телеканала VPI призвал своих сторонников в субботу выйти на протестные акции у здания Национальной ассамблеи.

Напомним, 5 января депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы сняли Гуайдо с поста руководителя парламента. Новым спикером стал Луис Парра, однако поддерживающие Гуайдо парламентарии объявили оппозиционера главой ассамблеи вне стен парламента.

7 января Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и принес присягу «временного президента» Венесуэлы.

Москва подчеркивала, что назначение Парры стало результатом легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле.





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