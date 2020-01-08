В Дамаске пожаловались на закрытие Twitter Асада после появления новостей о визите Путина

08.01.2020, 2:06, Новости дня

Twitter-аккаунт президента Сирии Башара Асада был закрыт 7 января после появления в нем новостей о визите в Дамаск президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировали в Facebook главы государства.

Сообщается, что доступ к аккаунту неоднократно ограничивался администрацией соцсети, а на этот раз без каких-либо предупреждений его «закрыли навсегда».

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Posted by ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Авторы поста указали альтернативный аккаунт в Twitter, где разместили информацию о встрече Асада с Путиным.

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— Syrian Presidency (@sy_presidency) January 7, 2020

Визит Путина в Дамаск прошел без предварительного анонсирования.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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