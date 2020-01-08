В Дамаске пожаловались на закрытие Twitter Асада после появления новостей о визите Путина

Twitter-аккаунт президента Сирии Башара Асада был закрыт 7 января после появления в нем новостей о визите в Дамаск президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировали в Facebook главы государства.
Сообщается, что доступ к аккаунту неоднократно ограничивался администрацией соцсети, а на этот раз без каких-либо предупреждений его «закрыли навсегда».
تنويه || تعرض حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على #تويتر للتوقيف من قبل إدارة الموقع أكثر من مرة خلال الفترة…
Posted by رئاسة الجمهورية العربية السورية on Teisipäev, 7. jaanuar 2020
Авторы поста указали альтернативный аккаунт в Twitter, где разместили информацию о встрече Асада с Путиным.
* * * # * * # * * * # * .. pic.twitter.com/mic62VeuKx
— Syrian Presidency (@sy_presidency) January 7, 2020
Визит Путина в Дамаск прошел без предварительного анонсирования.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщил иранский телеканал Press TV. По сведениям телеканала, удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака был нанесен десятками ракет, передает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Манафорт попал в больницу с сердечным приступом / 18 декабря
- Роскачество нашло нарушения в органических продуктах / 16 декабря
- Глава «Ощадбанка» об ограблении банкомата: Цена украденного – около 250 тыс. грн. Цена разрушенного – миллионы / 30 ноября
- В «Транснефти» оценили угрозу Лукашенко «забрать» две трубы «Дружбы» / 26 декабря
- Guardian — искусственный свет грозит насекомым массовым вымиранием / 24 ноября
- Универсал Porsche Taycan Cross Turismo показали на новых шпионских снимках / 12 декабря
- В ДНР захотели предложить новые участки для отвода сил и средств в Донбассе / 15 декабря
- Разгонный блок «Волга» затопили в Тихом океане / 26 ноября