Диетолог Дорис Курц рассказала о помогающем бороться с ожирением печени рационе

Употребление алкоголя, большого количества калорийной и сладкой пищи могут спровоцировать ожирение печени. Диетолог из Германии Дорис Курц считает, что этого можно избежать, изменив рацион, включив в него овощи и фрукты.

Игнорирование симптомов ожирения печени, по словам специалиста, чревато серьёзными проблемами для организма. Люди с «жирной печенью» постоянно чувствуют усталость, неприятные ощущения давления в верхней правой области живота, испытывают дефицит энергии. Для избавления от лишнего жира в органе в первую очередь стоит нормализовать массу тела, а это возможно при правильно скорректированном питании. Диетолог отмечает, что в рационе следует уменьшать количество потребляемого сахара и фруктозы, соли и алкоголя, а в виде перекусов желательно есть безуглеводные продукты.

Дорис Курц также назвала один из вариантов суточного питания, помогающего бороться с избыточным жиром в печени. Так, на завтрак рекомендуется употреблять овсянку с добавлением фруктов, цельнозерновой хлеб, натуральный йогурт, орехи и обезжиренную «молочку». В обед порция должна на четверть состоять из мяса, яиц или рыбы, на половину – из овощей, а остальное – цельнозерновые злаки. Вечером можно съесть заправленный оливковым маслом овощной салат, семена тыквы или подсолнечника, 1-2 яйца, куриную грудку и не более 50 граммов моцареллы, либо овечьего сыра.

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