Мнение: О сочтённых днях Владимира Путина

Цифры – вещь упрямая. Спорить с ними сложно. И говорят они красноречиво, куда там Соловьёву с Киселёвым!
Так вот, в данном случае они свидетельствуют, скорее, в пользу нынешнего российского президента Владимира Путина. Которого некоторые за глаза называют «диктатором».
Удивлены?
Добро пожаловать под кат.
Как видим, нет, не забронзовел ещё Владимир #Путин в президентском кресле. Можно сказать, находится он лишь в самом начале своего пути в «бессменные» лидеры.
Да даже и в 2024 году обгонит он всего лишь Николае Чаушеску. И то, если Бог даст.
Хотя вот другие некоторые втайне надеются, что и Фиделя Кастро #наш сможет переплюнуть. Ведь в отличие от него российский лидер не злоупотребляет Havana Club и не курит Cohiba Esplendidos.
Как думаете, у него получится?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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