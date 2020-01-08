Мнение: О сочтённых днях Владимира Путина

Цифры – вещь упрямая. Спорить с ними сложно. И говорят они красноречиво, куда там Соловьёву с Киселёвым!

Так вот, в данном случае они свидетельствуют, скорее, в пользу нынешнего российского президента Владимира Путина. Которого некоторые за глаза называют «диктатором».

Удивлены?

Добро пожаловать под кат.

Как видим, нет, не забронзовел ещё Владимир #Путин в президентском кресле. Можно сказать, находится он лишь в самом начале своего пути в «бессменные» лидеры.

Да даже и в 2024 году обгонит он всего лишь Николае Чаушеску. И то, если Бог даст.

Хотя вот другие некоторые втайне надеются, что и Фиделя Кастро #наш сможет переплюнуть. Ведь в отличие от него российский лидер не злоупотребляет Havana Club и не курит Cohiba Esplendidos.

Как думаете, у него получится?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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