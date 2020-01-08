В Великобритании суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за более 100 случаев изнасилования

Суд в Великобритании признал аспиранта и гражданина Индонезии Рейнхарда Синагу виновным в 159 случаях сексуального насилия и приговорил его к пожизненному заключению, сообщает 6 января ВВС.

Суд признал, что 36-летний аспирант виновен в 136 случаях изнасилования в отношении 48 мужчин. Синагу заманивал мужчин из клубов Манчестера в свою квартиру. Он предлагал пострадавшим наркотики, а пока они были без сознания, нападал на них и снимал на телефон. Некоторые пострадавшие не вспомнили того, что произошло, и узнали об изнасиловании только после того, как правоохранители показали им соответствующие записи.

В полиции заявили, что у них есть доказательства по меньшей мере от 190 пострадавших от действий Синагу, но пока не удалось установить личность каждого.

Также правоохранители утверждают, что мужчина продолжал бы нападения, если бы в 2017 году одна из жертв не проснулась и не вызвала полицию.

Аспирант отрицал обвинения. По его словам, все сексуальные действия происходили по согласию.

Судебный процесс по Синагу длился 18 месяцев и касался преступлений с января 2015 года до июня 2017 года. С 2018 года аспирант уже отбывал пожизненное наказание с минимальным сроком заключения в 20 лет за изнасилование 25 мужчин. Теперь мужчину приговорили к еще одному пожизненному заключению с минимальным сроком в 30 лет за сексуальные преступления против еще 23 мужчин.

Представитель Королевской прокурорской службы Иен Раштон назвал Синагу «наиболее плодотворным насильником в британской юридической истории».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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