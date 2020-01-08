Обозреватель Hill объединил Россию, Китай, КНДР и Иран в новую «ось зла»

Когда Буш говорил, что Иран, Ирак и КНДР — это «ось зла», он несколько преувеличивал, поскольку тогда эти страны не вели столь тесное сотрудничество. Теперь же Китай, Россия, КНДР и Иран объединяют общие интересы, ценности и противостояние с США, так что они по-настоящему требуют внимания от американских властей.



Reuters

В своё время президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла», а позже Джордж Буш в 2002 году объединил Северную Корею, Иран и Ирак в «ось зла». Тогда эта фраза касалась поведения этих стран на международной арене, но также отражала их внутреннюю политику, пишет в своей статье для The Hill политолог и бывший американский чиновник Джозеф Боско. Однако он отмечает, что в те времена эти три страны по-настоящему связаны не были, как, например, ось между Берлином и Римом во Второй мировой войне.

Сегодня же, по словам автора статьи, всерьёз появляется ось между Китаем, КНДР, Россией и Ираном, которые считают себя противниками США и ведут сотрудничество во всех возможных сферах, чтобы не позволить Соединённым Штатам обеспечить свои интересы. «Они, очевидно, согласны с принципом реализма в политике, когда «враг моего врага — мой друг или как минимум удобный союзник», — пишет автор статьи.

Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран конфликтуют с США из-за разных стратегических интересов, а также фундаментальных ценностей. Но от других государств, у которых тоже иные ценности и интересы, они отличаются тем, что агрессивно настроены. Автор статьи называет их «государствами-агрессорами».

Так, в 2018 году США опубликовали Стратегию национальной обороны, в которой было сказано, что «Китай и РФ подрывают международный порядок изнутри». Кроме того, там говорилось, что Россия, например, стремится обладать решающим правом голоса в отношении государств на её периферии, и это касается их решений в вопросах управления, экономики и дипломатии. Она также якобы хочет развалить НАТО и модифицировать экономические и оборонные структуры Европы и Ближнего Востока к своей выгоде.

В свою очередь, Северную Корею и Иран там обвинили в дестабилизации региона из-за их стремления обладать ядерным оружием и поддержки терроризма. Китай же стремится переформатировать в свою пользу Индийско-Тихоокеанский регион.

Но всё дело в том, что, по словам автора статьи, эти страны ещё и координируют свои усилия. Так, Китай давно поддерживает и спонсирует Северную Корею. И он, и РФ поддерживают лишь минимальные санкции против КНДР, чтобы сохранить свой статус в международном сообществе, но они не воздействуют на Ким Чен Ына по-настоящему.

Параллельно с этим Китай и РФ углубляют и расширяют своё двустороннее стратегическое сотрудничество против США через совместные военные учения. Они также проводят совместные учения с Ираном на море, тем самым усиливая его. В конфликте между Тегераном и Вашингтоном они не сомневаются, на чью сторону встать.

Так что Джозеф Боско отмечает, что такая ось между четырьмя странами требует внимания со стороны американских военных и политических лидеров.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Поддержка РФ и Кубы сыграла ключевую роль в выживании правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Как отмечает Bloomberg, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Каракаса. Reuters Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в Белом доме недооценили Россию и Кубу, поддержка которых позволила президенту Венесуэлы Николасу Мадуро […]