Обнаружена планета, которая находится в зоне обитаемости – NASA

08.01.2020, 1:42, Новости дня

Космический телескоп TESS помог обнаружить планету, на которой теоретически может существовать жизнь. Об этом 7 января сообщили в NASA.

Объект назвали TOI 700 d, она находится на расстоянии более 100 световых лет от Земли, в созвездии Золотой Рыбы. Это третья, самая дальняя планета от звезды-карлика, имеющей примерно 40% массы Солнца.

TOI 700 d единственная располагается в обитаемой зоне, эта планета больше Земли на 20%, ее период вращения составляет 37 дней. От звезды она получает 86% энергии, которую Земля получает от Солнца.

Две другие планеты звездной системы – предположительно, из камня (ближайшая к звезде) и с преобладанием газа (вторая).

Специалисты NASA не исключают, что на TOI 700 d может быть вода в жидком виде. Исследования также показали, что планета не подвергается воздействию вспышек на звезде.

Аудио

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Космический телескоп TESS помог обнаружить планету, на которой теоретически может существовать жизнь. Об этом 7 января сообщили в NASA. Объект назвали TOI 700 d, она находится на расстоянии более 100 световых лет от Земли, в созвездии Золотой Рыбы. Это третья, самая дальняя планета от звезды-карлика, имеющей примерно 40% массы Солнца. TOI 700 d единственная располагается в […]

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