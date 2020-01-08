Обнаружена планета, которая находится в зоне обитаемости – NASA

Космический телескоп TESS помог обнаружить планету, на которой теоретически может существовать жизнь. Об этом 7 января сообщили в NASA.
Объект назвали TOI 700 d, она находится на расстоянии более 100 световых лет от Земли, в созвездии Золотой Рыбы. Это третья, самая дальняя планета от звезды-карлика, имеющей примерно 40% массы Солнца.
TOI 700 d единственная располагается в обитаемой зоне, эта планета больше Земли на 20%, ее период вращения составляет 37 дней. От звезды она получает 86% энергии, которую Земля получает от Солнца.
Две другие планеты звездной системы – предположительно, из камня (ближайшая к звезде) и с преобладанием газа (вторая).
Специалисты NASA не исключают, что на TOI 700 d может быть вода в жидком виде. Исследования также показали, что планета не подвергается воздействию вспышек на звезде.
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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Космический телескоп TESS помог обнаружить планету, на которой теоретически может существовать жизнь. Об этом 7 января сообщили в NASA. Объект назвали TOI 700 d, она находится на расстоянии более 100 световых лет от Земли, в созвездии Золотой Рыбы. Это третья, самая дальняя планета от звезды-карлика, имеющей примерно 40% массы Солнца. TOI 700 d единственная располагается в […]
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