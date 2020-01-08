МИД Австрии ответил на сообщения о причастности РФ к кибератакам

Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность РФ и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF.
Гушельбауэр подчеркнул, что сообщения о «российском следе» являются чистой спекуляцией, передает РИА «Новости».
Накануне МВД и МИД страны сообщили, что подверглись хакерским атакам. Власти не исключили, что за этим может стоять некое государство. После этого в австрийском издании Kronen Zeitung появились сообщения о причастности РФ к инциденту.
Ранее посол РФ в Австрии также исключил причастность Москвы к кибератакам. По словам дипломата, материал Kronen Zeitung является примером распространения фейковых новостей. Глава дипмиссии также отметил, что издание не привело ни одного факта, подтверждающего, что за кибератаками стоит Россия.
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Последнее: Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность РФ и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF. Гушельбауэр подчеркнул, что сообщения о «российском следе» являются чистой спекуляцией, передает РИА «Новости». Накануне МВД и МИД страны сообщили, что подверглись хакерским атакам. Власти не исключили, что за этим может стоять некое государство. После этого в австрийском […]
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