МИД Австрии ответил на сообщения о причастности РФ к кибератакам

08.01.2020, 1:26, Новости дня

Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность РФ и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF.

Гушельбауэр подчеркнул, что сообщения о «российском следе» являются чистой спекуляцией, передает РИА «Новости».

Накануне МВД и МИД страны сообщили, что подверглись хакерским атакам. Власти не исключили, что за этим может стоять некое государство. После этого в австрийском издании Kronen Zeitung появились сообщения о причастности РФ к инциденту.

Ранее посол РФ в Австрии также исключил причастность Москвы к кибератакам. По словам дипломата, материал Kronen Zeitung является примером распространения фейковых новостей. Глава дипмиссии также отметил, что издание не привело ни одного факта, подтверждающего, что за кибератаками стоит Россия.



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Последнее: Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность РФ и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF. Гушельбауэр подчеркнул, что сообщения о «российском следе» являются чистой спекуляцией, передает РИА «Новости». Накануне МВД и МИД страны сообщили, что подверглись хакерским атакам. Власти не исключили, что за этим может стоять некое государство. После этого в австрийском […]

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