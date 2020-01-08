Асад поблагодарил Путина на русском

Президент Сирии Башар Асад по-русски обратился к Владимиру Путину во время встречи в Дамаске.

Во время встречи с сирийским лидером в Дамаске президент РФ обратил внимание, что благодаря совместным действиям российских и сирийских военных в Сирии «ситуация, конечно, кардинально поменялась», передает ТАСС.

«Ситуация не просто кардинально поменялась, а мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, единого целостного государства», – сказал Путин.

«Что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску: жизнь возрождается. Я посмотрел: много транспорта на улицах, магазины работают, работают кафе, рестораны», – сказал российский лидер, отметив при этом, что ситуация в регионе, к сожалению, обостряется.

Он также добавил, что «многое еще предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики».

Президент Сирии Башар Асад в свою очередь поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с терроризмом и в восстановлении мирной жизни в Сирии и пожал Путину руку. «Спасибо!» – сказал Асад по-русски, передает РИА «Новости».

Завершив переговоры, президенты РФ и Сирии в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску, после чего Путин отправился в Стамбул.

Напомним, во вторник Путин совершил визит в Сирию, в ходе которого посетил Омейядскую мечеть в Дамаске – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей, а также православную Церковь святой Девы Марии, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.





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