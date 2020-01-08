Асад поблагодарил Путина на русском

Президент Сирии Башар Асад по-русски обратился к Владимиру Путину во время встречи в Дамаске.
Во время встречи с сирийским лидером в Дамаске президент РФ обратил внимание, что благодаря совместным действиям российских и сирийских военных в Сирии «ситуация, конечно, кардинально поменялась», передает ТАСС.
«Ситуация не просто кардинально поменялась, а мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, единого целостного государства», – сказал Путин.
«Что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску: жизнь возрождается. Я посмотрел: много транспорта на улицах, магазины работают, работают кафе, рестораны», – сказал российский лидер, отметив при этом, что ситуация в регионе, к сожалению, обостряется.
Он также добавил, что «многое еще предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики».
Президент Сирии Башар Асад в свою очередь поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с терроризмом и в восстановлении мирной жизни в Сирии и пожал Путину руку. «Спасибо!» – сказал Асад по-русски, передает РИА «Новости».
Завершив переговоры, президенты РФ и Сирии в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску, после чего Путин отправился в Стамбул.
Напомним, во вторник Путин совершил визит в Сирию, в ходе которого посетил Омейядскую мечеть в Дамаске – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей, а также православную Церковь святой Девы Марии, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Сирии Башар Асад по-русски обратился к Владимиру Путину во время встречи в Дамаске. Во время встречи с сирийским лидером в Дамаске президент РФ обратил внимание, что благодаря совместным действиям российских и сирийских военных в Сирии «ситуация, конечно, кардинально поменялась», передает ТАСС. «Ситуация не просто кардинально поменялась, а мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, единого […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Политика: Украина подвергла ООН звуковой атаке / 29 ноября
- США обиделись на Россию и Китай за отказ спасать террористов в Сирии / 21 декабря
- «Нафтогаз» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд / 29 ноября
- В ЛНР заявили об исключении Киевом ряда лиц из списков на обмен / 24 декабря
- Соболев назвал фамилии возможных заказчиков его убийства / 4 декабря
- Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии / 24 декабря
- Болельщики «Спартака» запустили проект в защиту животных из цирков / 11 декабря
- На ночном заседании в Раде произошла потасовка / 19 декабря