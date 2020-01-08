Эксперты: Xperia 5 Plus явно будет выделяться среди большинства смартфонов 2020 года

Разработчики из Sony с помощью модели Xperia 1 продемонстрировали обновленный дизайн своих гаджетов. Хотя смартфоны данной линейки продаются не очень хорошо, критики и потребители положительно оценили внешний вид устройств. В связи с этим создатели решили развивать эту тему. Например, гаджет Xperia 5 Plus имеет схожесть с Xperia 1 и Xperia 5, однако является более современным из-за наличия тонких рамок сверху и снизу.

Более того, специалисты решили не добавлять каких-либо вырезов или отверстий в дисплей, поместив фронтальную камеру в тончайшей рамке. Технические характеристики модели следующие: 6,6-дюймовый OLED-дисплей, фронтальная камера на 8 Мп, четверная основная камера датчиком ToF, а также боковой сканер отпечатков пальцев.

Еще одним отличием новинки от Xperia 1 и Xperia 5 является наличие боковых ровных граней, а не скругленных. По информации зарубежного инсайдера OnLeaks, смартфон в конечном итоге может получить совершенно иное название.

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Последнее: Разработчики из Sony с помощью модели Xperia 1 продемонстрировали обновленный дизайн своих гаджетов. Хотя смартфоны данной линейки продаются не очень хорошо, критики и потребители положительно оценили внешний вид устройств. В связи с этим создатели решили развивать эту тему. Например, гаджет Xperia 5 Plus имеет схожесть с Xperia 1 и Xperia 5, однако является более современным […]