Наука: Найдена новая мишень для лечения нейропатических болей

Исследователи из Университета Индианы в Блумингтоне, США, и Центра биотехнологии в Турку в Финляндии смогли идентифицировать новый белок, ингибиторы которого помогут пациентам с невыносимой нейропатической болью, вызванной разрушением нервных клеток вследствие, например, химиотерапии.

Часть нейрона с дендритными шипиками, в которых находится белок NOS1AP

В ряде случаев такие боли даже становятся причиной прекращения курса лечения онкологических заболеваний. О подробностях можно узнать в статье, опубликованной в журнале Pain.

В развитии этого вида боли показана роль NMDA-глутаматных рецепторов и оксида азота. Однако все их антагонисты так или иначе вызывают тяжелые побочные эффекты: моторные или когнитивные нарушения (это ожидаемо от ингибиторов глутаматных рецепторов и менее ожидаемо от средств, угнетающих выработку оксида азота, именно это опосредует необходимость поиска новых средств). В этот раз исследователи сосредоточились на белке сигнального каскада, регулирующем синтез оксида азота.

NOS1AP – белок, активирующий индуцебельный фермент – синтазу оксида азота. Именно NO – один из основных медиаторов, участвующих в возникновении чувства боли. Однако, блокировать этот фермент весьма опасно – он “работает” основным агентом, расширяющим сосуды. Последствия его критического снижения многочисленные – от моторных нарушений до ишемии сердца. Поэтому исследователи сфокусировались не на нем, а на регуляторе его синтеза.

Выяснив структуру этого белка, исследователи синтезировали его потенциальный блокатор. Научная группа Университета Индианы продемонстрировала, что экспериментальная молекула, разработанная группой из Турку для предотвращения передачи сигнала от NOS1AP к нейрональной форме синтазы оксида азота (nNOS), значительно снизила обе формы (химиотерапевтическую и нейродеструктивную) нейропатической боли у грызунов.

Модель белка NOS1AP с расположенным в активном домене ингибитором

Для объективной оценки результатов ученые также оценивали ноцицептивную (болевую) сигнализацию в спинном мозге, чтобы оценить то, насколько выражена передача болевого сигнала в центральную нервную систему. Она также оказалась достоверно ниже, что делает найденный способ лечения боли весьма перспективным.

Но самое важное, что отметили исследователи – то, что при значительном обезболивающем эффекте введение препарата не вызывало моторных или когнитивных нарушений.

Исследователи возлагают большие надежды на новую мишень терапии, однако подчеркивают важность более глубокого исследования структуры этого белка у человека и считают, что существует возможность разработки более эффективного блокатора NOS1AP для еще более эффективного лечения.

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