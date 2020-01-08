Наука: Ученые обнаружили антираковые свойства аспирина

Ученые из Университета штата Юта продемонстрировали новое свойство аспирина — способность подавлять развитие рака прямой кишки.

Для оценки онкопротекторных свойств аспирина ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное клиническое исследование с привлечением сорока здоровых некурящих мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Всем участникам исследования давали 325 миллиграммов аспирина в день в течение шестидесяти дней.

Исследование включало два равных по длительности периода, в течение которых каждый испытуемый получал или аспирин в тестовой дозе, или плацебо. Такой перекрестный дизайн позволил каждому пациенту выступить в качестве контроля для самого себя и уменьшить эффекты индивидуальной вариабельности.

Образцы крови для оценки эффекта аспирина брали после двенадцатичасового голодания на первый и 55-й день каждого из двух периодов. Затем исследователи проанализировали фармакологический эффект препарата в раковых клетках с помощью наиболее подходящего для этой цели метода — метаболомического профилирования. Выбор этого метода неслучаен: зачастую маленькие молекулы клеточных метаболитов дают толчок для развития заболевания, то есть становятся онкометаболитами и могут служить маркёрами опухоли.

Анализ охватил 363 метаболита, детектируемых в плазме и влияющих на большинство сигнальных путей, ответственных за патогенез в организме человека, и выявил статистически достоверное (P=0.005) снижение количества известного онкометаболита — 2-гидроксиглутарата — на 12 процентов у испытуемых мужчин и женщин.

Для проверки данных клинического исследования ученые провели тесты in vitro, в ходе которых оценили уровень 2-гидроксиглутарата после применения аспирина в культуре клеток рака прямой кишки. Данные этого эксперимента также продемонстрировали достоверное снижение концентрации 2-гидроксиглутарата — до 34 процентов.

В результате приема аспирина выросла концентрация его основного метаболита — салицилата, который оказался ключом к пониманию онкопротективного действия аспирина. Исследователи выяснили, что именно салицилат ингибирует специфический фермент HOT, запускающий продукцию 2-гидроксиглутарата. Очевидно, в этот процесс вовлечен некий еще не детектированный сигнальный путь, обнаружение которого является следующим шагом исследований.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention.

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