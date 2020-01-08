Обмен удерживаемыми лицами и встреча в нормандском формате не восстановили доверие к России – Пристайко

Не смотря на переговоры в нормандском формате и обмен удерживаемыми лицами, доверия к РФ нет. Такое мнение в интервью немецкой газете Bild, перевод которого обнародован 7 января на сайте Министерства иностранных дел Украины, выразил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

«Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии (деокупации Донбасса, – «ГОРДОН») почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но Вы правы: если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов. Но то, что сделали, является шагами к облегчению переговоров. Германия и Франция даже говорят о «восстановлении доверия между сторонами», – сказал Пристайко.

По его словам, он бы «так далеко не заходил».

«Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает, и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались», – заявил министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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