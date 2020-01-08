Comedy Central — в убийстве Сулеймани виноват вовсе не Трамп — а генералы Пентагона, подсунувшие ему не тот список

Хотя в канун Нового года Дональд Трамп сообщил, что мечтает о мире, это не помешало ему спустя два дня «заказать» важного иранского генерала Касема Сулеймани, что привело к крупному международному кризису и панике насчёт Третьей мировой войны, передаёт Comedy Central. Тем не менее, по мнению американского комика Тревора Ноа, в убийстве Сулеймани виноват не столько Трамп, сколько генералы Пентагона, которые подсунули ему список возможных вариантов действий и не подумали, с кем имеют дело.

31 декабря Дональд Трамп заявил, что его мечта — это мир. В частности, на Ближнем Востоке. А затем 2 января он сделал вот это.

ОТРЫВОК ИЗ РЕПОРТАЖА CNN: В эфире CNN. Срочные новости.

ВЕДУЩИЙ: У нас крупная новость. В результате ракетного обстрела багдадского аэропорта погиб легендарный иранский военный лидер, а также высокопоставленный чиновник иракских парамилитаристских сил. Пентагон заявил, что это произошло в результате авиаудара США.

Боже мой! Дональд Трамп «заказал» важного иранского генерала. Так что там насчёт мира? Ммм? Когда люди нарушают свои новогодние обещания, они обычно лакомятся мороженным вместо похода в спортзал. Этот же парень решил задать перцу этим п*******м! Правда параллельно он кушал мороженное. И я ничего не выдумываю! Он кушал мороженку, когда это произошло. Вот так: «Ммм»!

Несмотря на то, что разношерстые эксперты в соцсетях бросились писать о Сулеймани, для большинства американцев этот важный иранских генерал не был на слуху. Единственные иранские лидеры, о которых люди, как правило, знают, это — аятолла и Железный Шейх*. Довольно широкий диапазон. Но не спешите с выводами. Для иранцев генерал Сулеймани был большим человеком.

ОТРЫВОК ИЗ НОВОСТЕЙ: Касем Сулеймани был необычным генералом. США официально объявили его террористом, однако в Иране его считали за национального героя… Этим утром на уши встал целый регион. Иран пообещал отплатить США той же монетой, в то время как многие опасаются, что эти две страны теперь оказались на грани полномасштабной войны.

Ничего подобного этой утренней похоронной процессии не видели на протяжении десятилетий, и она продолжается. При этом президент Трамп и Иран обмениваются очень серьёзными и опасными военными угрозами. Командующий Корпусом стражей исламской революции заявил, что его страна взяла на прицел 35 американских объектов и уже готова нажать на курок. На выходных же президент Трамп написал в Twitter, что США выбрали 52 иранских объекта, включая памятники культуры.

Ладно, стоит признать, что это какая-то дичь. Трамп убивает важного иранского генерала, и когда Иран грозится ответить, то он говорит: «Даже не думайте — а то я уничтожу вашу культуру». Да-да. И что же будет дальше? Он отправит СМС-ку с текстом: «Думаете, это вы отбитые? А я вообще поехавший! У меня и справка есть!»

Прежде всего, разрушение памятников культуры может быть военным преступлением. Так делать нельзя, ясно? Потому что согласно Женевской конвенции уничтожение объектов во время войны должно быть связано с военной необходимостью, а не просто, чтобы всем показать, что ты — м***к.

Однако, во-вторых, Трамп точно ни черта не знает об иранских культурных объектах. Напротив, если иранцы пораскинут мозгами, то они этим воспользуются, чтобы с помощью Трампа избавиться от всякой ненужной всячины. Они такие: «Прошу вас, мистер Трамп, умоляю, только не уничтожайте этот дорогой для всех нас культурный памятник — вот этот самый караоке-бар рядом с моим домом, который работает до трёх ночи! Не делай этого, Дональд!»

Итак, теперь США и Иран на грани войны, однако волна от убийства иранского генерала прошлась по всему Ближнему Востоку.

ОТРЫВОК ИЗ НОВОСТЕЙ: Смерть Касема Сулеймани в Багдаде спровоцировала новый виток региональной напряжённости. Американские региональные союзники готовятся к возможному возмездию и находятся в состоянии повышенной готовности. Это же касается и американского контингента — девяти тысяч солдат, которые уже находятся в регионе и ещё трёх тысяч на подходе…

Ночью Госдепартамент выпустил срочное предупреждение, в котором призвал всех американцев на территории Ирака немедленно покинуть страну.

Пентагон сообщил, что приостановил свои усилия по борьбе с ИГ** ввиду необходимости защитить американские силы в регионе.

Иракский парламент проголосовал за то, чтобы выслать 5 тысяч американских солдат с территории страны. Президент Трамп ответил на это, сообщив журналистам, что если Ирак хочет вывода войск, то ему придётся возместить США расходы по строительству на территории страны дорогостоящих авиабаз. «Мы никуда не уйдём, пока они нам не заплатят», — заявил он.

Так, ребята. Я не уверен, но мне кажется, что что-то пошло не по плану. Потому что вы уже поняли, что Америка посылает дополнительные войска на Ближний Восток… И вообще: как Трамп может наотрез отказаться уйти с территории чужой страны? Из него, наверно, вышел бы самый паршивый в истории арендатор на Airbnb. Его отзыв выглядел бы вот так (пародирует Трампа): «Я обжегся, когда варил метамфетамин на вашей кухне! Я никуда не уйду, пока вы не вернёте мне деньги!»

Вы можете меня спросить: каким образом этот тщательно продуманный план по убийству иранского генерала мог привести к такому бардаку? Ну, наверно, это произошло потому, что этот план оказался всё же не таким продуманным.

ОТРЫВОК ИЗ НОВОСТЕЙ: После того, как президент Трамп увидел протесты у американского посольства в Багдаде и обвинил в них Иран, помощники американского лидера предоставили ему список различных вариантов.

В рамках этого списка высокопоставленные американские военные чиновники допустили возможность ликвидации Сулеймани — однако для них это была крайняя мера.

Военные были шокированы, когда Трамп решил убить Сулеймани. Американский генералитет считал, что его смерть — это самый жёсткий из тех вариантов, которые они предоставили президенту.

Ладно, возможно, я сейчас выскажу не самую популярную точку зрения, но здесь я Трампа не виню. Чиновники Пентагона дали Трампу список вариантов, но потом они были шокированы, когда он выбрал самый крайний из них? (в непонимании разводит руками) Валите н****р оттуда! Шокированы они были! Вы квартиру Трампа видели? Зная его, как вам вообще могло прийти в голову, что он выберет какой-нибудь умеренный путь? Если вы не хотите, чтобы Трамп что-то выбрал, зачем вы вообще даёте ему такой вариант? Дональд Трамп всегда выберет самый крайний вариант, будь то военный удар или блюдо в KFC!

(Пародирует Трампа): «Дайте мне один «Экстаз мясоеда» с дополнительным беконом в кадке салатного соуса». А кассир такой: «Сэр, но у нас в меню нет такой позиции. Это была всего лишь реклама». (пародирует Трампа): «Похоже, это твоя проблема. И салатик не клади».

Итак, теперь из-за крайнего решения Трампа паникует весь мир. Потому что правда в том, что никто не знает, что будет дальше. Вообще никто. Возможно, сейчас мы на грани войны — Третьей мировой войны — или же всё может закончиться пшиком, как противостояние Ника Кэннона и Эминема. Да. Многие не знают, но заключить мир тогда помог Джаред Кушнер. Да-да! Он всякое умеет.

Так что мы не знаем, что будет дальше. Однако у всех на уме один вопрос: зачем Дональду Трампу вообще доводить дело до таких крайностей? Зачем так рисковать? Почему сейчас? Никто не знает. Ах, если бы у нас был какой-нибудь мудрец, мудрец из 2011 года, который мог бы предсказать все эти события.

ДОНАЛЬД ТРАМП, американский бизнесмен (запись от 16 ноября 2011 года): Наш президент начнёт войну с Ираном, потому что он абсолютно не умеет вести переговоры. Он слаб и неэффективен. Поэтому единственное, что он придумал, чтобы переизбраться — и это также верно, как то, что вы сейчас сидите перед экраном, — так это начать войну с Ираном. Я уверен, что он нападёт на Иран незадолго до выборов, потому что он считает, что для него это единственный способ остаться в своём кресле. Разве он не жалок?

Он прав! Здесь с ним не поспоришь.

Дата выхода в эфир 06 января 2019 года.

*Ирано-американский рестлер (прим. ИноТВ).

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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