Брань крепка

Перекосы федерализма: регионы РФ разнятся по употреблению матерных слов.

Однажды Дума, помнится, ополчилась на неприличные выражения, и теперь четыре слова законодательно запрещены. Какие слова? Такие! Незнание этих слов не освобождает от ответственности.

Но откуда же знать эти слова тем, кто живет, например, в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Чебоксарах или Вологде? Как недавно выяснилось, там нехорошие слова употребляют гораздо реже, чем в других уголках страны.

И вы можете прожить в этих городах всю жизнь и ничего, кроме «будьте любезны, позвольте вас побеспокоить…», не услышите.

Ну, разве что съездите в отпуск или в командировку во Владивосток, Новосибирск или Хабаровск. Уж там-то недостающих слов и выражений нахватаетесь. Ведь в этих городах жители матерятся еще до того, как падают с лестницы. И даже до того, как, плюхнувшись с разбега в холодную воду, выныривают на поверхность. Еще под водой начинают громко выражать ощущение свежести и прилива сил.

Откуда появились эти удивительные данные о различии наших городов по лингвистическим признакам? Кто ходил по обледеневшим улицам с диктофоном? Кто наблюдал процесс погрузки-разгрузки вагонов? Кто прислушивался к болельщикам проигравшей футбольной команды? Конечно, никто. Но данные все же взяты не с потолка, побеленного матерящимися малярами. Обнародовано исследование, которым для нашего общего блага занимался Финансовый университет при правительстве России. Каким же способом проводилось это исследование? Сообщается: в форме опросов.

Некоторых из нас опросить не сумели, и, выпав из процесса, мы можем только догадываться, как это происходило. Ну, все привыкли, наверное, к тому, что дома у нас то и дело раздаются телефонные звонки из различных фирм. То оконная фирма интересуется, не залетают ли к вам сквозь старую москитную сетку летучие мыши. То самопровозглашенная газовая контора предупреждает, что транзитом через вашу кухню осуществляются поставки газа в Белоруссию. И надо немедленно поменять счетчик, пока вам не прислали счет. Звонки эти жутко раздражают, поэтому опрос по поводу мата мог проходить примерно так:

— Алло! Здравствуйте! Мы проводим опрос населения насчет…

— Да пошел ты со своим опросом…

— Понятно. Запишем: еще один употребляет матерные выражения.

Россия — особенная страна. Если у нас порой и переходят от слов к делу, то чаще всего — от матерных. И вроде бы одна страна — одно поле брани. И вдруг обнаруживается такое неравенство: бранятся в регионах, оказывается, с разной степенью вовлеченности и, надо полагать, с разной отдачей. Аналитикам есть смысл изучить экономические показатели регионов с этих позиций. И, возможно, придется как-то подтянуть те города и поселки, где, например, строители или слесари-сборщики изъясняются на языке Тургенева и Лермонтова и поэтому не могут достичь производственного взаимопонимания. Семинары там неплохо будет провести, практические занятия. Никаких профессоров не приглашать — любой дядя Вася справится. И отдельно с гастарбайтерами поработать. Повысить для них требования к знанию русского языка.

Ну, а как же Дума? Пока ее усилиями матерные слова запрещены только в СМИ, но депутаты вот-вот доберутся и до устной речи. А тут запрет на мат грозит крахом экономики, поэтому хоть что-то людям надо оставить. Пусть для пользы дела бранятся, но, к примеру, будет разумно разрешить употреблять в одной фразе не более двух неприличных слов. Подряд.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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