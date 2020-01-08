Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» Леонардо да Винчи

Долгие годы картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» скрывала неразгаданную тайну. Однако сейчас ученым удалось раскрыть загадку знаменитого полотна.

Картина была написана легендарным художником эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, долгое время эта работа считалась утраченной. После обнаружения полотно было продано в 2017 году за рекордно большую сумму в 450 миллионов долларов США. Однако уже через год, в 2019-м появились сообщения о ее пропаже. Впрочем, уже в начале лета работа великого творца Ренессанса обнаружилась у одного из правителей Саудовской Аравии. И сейчас она хранится на яхте наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а после завершения создания культурного центра в Эль-Уле составит экспозицию музея при нем.

Долгое время картина будоражила умы как искусствоведов, так и ученых. Многие спорили относительно шара в руках изображенного на картине Иисуса. Вопреки всем законам физики, пространство за ним не искажено, как следовало бы в случае с выпуклым предметом. Поскольку да Винчи был очень образованным человеком, такое изображение без преломления света должно было что-то означать. Новые исследования свидетельствуют, что он может быть вовсе не стеклянным, а представлять, скорее всего, полую сферу. Такой вывод удалось сделать после моделирования, посредством компьютерной графики.

Как утверждают ученые, объект в руках Спасителя – ни что иное, как полая сфера, сделанная из стекла. Ее габариты составляют 6,8 сантиметра в диаметре, при том, что стенки имеют толщину всего 1,3 миллиметра. К слову, подобная версия о полости в шаре высказывалась и ранее, доказательства же такой теории смогли найти только сейчас.

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Последнее: Долгие годы картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» скрывала неразгаданную тайну. Однако сейчас ученым удалось раскрыть загадку знаменитого полотна. Картина была написана легендарным художником эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, долгое время эта работа считалась утраченной. После обнаружения полотно было продано в 2017 году за рекордно большую сумму в 450 миллионов долларов США. Однако уже через […]