Эксперты назвали самый привлекательный паспорт в мире

Швейцарские эксперты исследовали возможности, которые дает гражданам паспорт того или иного государства. По результатам анализа был составлен рейтинг привлекательности основного удостоверения личности в разных странах мира.

Швейцарская компания «Хенли и партнеры» традиционно изучает преимущества, которые может получить подданный любого из государств планеты. Согласно новым обновлениям рейтинга, на сегодняшний день наибольший «вес» имеет паспорт Японии. С ним житель Страны восходящего солнца может посетить без каких-либо ограничений или препятствий 191 страну мира.

Серебро в перечне досталось сингапурскому паспорту, его граждане въездные в любое из 190 государств, всего на 1 меньше, чем опередившие их японцы. Почетную бронзу получили сразу две страны — Германия и Южная Корея, также всего на 1 балл отстающие от второй строчки.

Для граждан Российской Федерации открывают двери в целом 118 стран, их россияне могут посещать без виз. При анализе преимуществ основного документа государств были учтены возможности безвизового пересечения границы, а также упрощенного оформления разрешительных документов на въезд.

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