Пессимистический прогноз на 2020 год британского экстрасенса Крейга Гамильтона-Паркера начал сбываться. Обнародованные еще в середине декабря предсказания известного ясновидящего о природных и политических потрясениях оказались далеко не утешительными для человечества.

Медиум предугадал разрушительный военный конфликт на Ближнем Востоке, в результате которого будет уничтожен американский авианосец. Ответный удар США вызовет волнения и свержение лидеров Ирана. Импичмент Трампа закончится поражением демократов, он будет переизбран на новый срок. Однако за свою победу ему придется заплатить собственным здоровьем. Хотя проблемы будут носить временный характер, лидер вновь приступит к управлению страной. Джонсон сумеет вывести страну из ЕС, Британию ждет процветание на фоне экономических, финансовых и военных потрясений в Европе. В высшей точке торгового конфликта между Америкой и Китаем, Гамильтон-Паркер предсказывает революционные процессы в Поднебесной, в ходе которых правительство будет вынуждено начать реформаторские изменения Сунь Ятсена. Революция грозит и Северной Корее. Планету будут сотрясать многочисленные подземные толчки. Из-за угрозы землетрясения отменят Летнюю Олимпиаду.

Вместе с тем следует вспомнить предупреждение, которое сделал экстрасенс во время предыдущего предсказания на 2019 год. Он просил учитывать возможность ошибки в ходе прогноза, поэтому поддаваться панике не советовал. Просьба-обращение к людям сохраняет свою актуальность и сегодня.

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