Гаджеты: Nvidia и Asus анонсируют монитор на 360 Гц, предназначенный для киберспорта (3 фото)



Развивающаяся индустрия компьютерных онлайн игр, турниры по киберспорту требуют непрестанного усовершенствования пользовательской техники и в первую очередь технических характеристик мониторов, на которых проходят виртуальные сражения. Компания ASUS продемонстрировав в качестве апрельской шутки год назад, экран с частотой обновления 360 Гц доказала, что в каждой шутке есть доля правды.

В начале 2020 года на выставке CES 2020 ASUS и NVIDIA представили первый в мире реальный игровой монитор для киберспортсменов, поддерживающий обновление в 360 Гц и технологию NVIDIA G-Sync.



По заявлению разработчиков в новом мониторе Asus ROG Swift 360Hz создано условие для работы «без рывков», которая показывает 37% улучшение плавной смены изображения по сравнению со стандартным монитором с частотой 60 Гц. Для геймерских мониторов в настоящее время характерно обновление с частотой 144 Гц или 240 Гц и для доказательства преимуществ Asus ROG Swift 360Hz еще надо пройти реальное тестирование.

Однако разработчики сообщают, что повышение частоты должно обеспечить более комфортный игровой процесс, снижение задержек, устранение ореолов. Предусматривается, что время смены кадров будет снижено почти в 6 раз в сравнении со стандартными мониторами, до 2,8 мс.



В разработке Asus ROG Swift 360Hz участвовали разработчики Asus и Nvidia, что и позволило создать монитор с диагональю 24,5 дюймов, разрешение Full HD 1920х1080. Для этих целей был задействован усовершенствованный процессор NVIDIA G-Sync. Точные технические данные, конкретная цена будут сообщены позже в 2020 году.

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Последнее: Развивающаяся индустрия компьютерных онлайн игр, турниры по киберспорту требуют непрестанного усовершенствования пользовательской техники и в первую очередь технических характеристик мониторов, на которых проходят виртуальные сражения. Компания ASUS продемонстрировав в качестве апрельской шутки год назад, экран с частотой обновления 360 Гц доказала, что в каждой шутке есть доля правды. В начале 2020 года на выставке CES […]