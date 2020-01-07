Гаджеты: Wi-Fi Alliance введет новый стандарт Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц



Базирующийся в Остине(штат Техас, США) Wi-Fi Alliance официально объявил о планируемом вводе нового стандарта частоты 6 ГГц для использования в беспроводных технологиях. В настоящее время стандарт Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) поддерживает работу устройств в двух частотных диапазонах Wi-Fi — 2,4 и 5 ГГц. Однако по заявлению Wi-Fi Alliance, группы промышленных предприятий производящих компьютерную технику и беспроводное Wi-Fi оборудование и формирующих отраслевые стандарты для Wi-Fi -сетей, в ближайшем будущем для таких сетей появится возможность работы на частоте 6 ГГц. Новый стандарт получит наименование Wi-Fi 6E.

Для возможности работы Wi-Fi 6E, требуется получение разрешения от регуляторных органов по всему миру. В Wi-Fi Alliance уверены, что такое разрешение будет получено в ближайшем будущем. Использование стандарта Wi-Fi 6E позволит увеличить производительность, снизить задержку и обеспечить более высокую скорость при передаче данных.

Частота 6 ГГц поможет удовлетворить растущую потребность в пропускной способности спектра Wi-Fi, в частности преодолеть проблему нехватки каналов, обеспечивающих независимую работу устройств. Так при использовании стандарта Wi-Fi 6E появится возможность предоставить дополнительно 14 каналов шириной 80 МГц и 7 каналов шириной 160 МГц.

Устройства Wi-Fi 6E будут использовать более широкие каналы и дополнительную емкость для обеспечения большей производительности сети и поддержки одновременно большего количества пользователей Wi-Fi, даже в очень плотных и перегруженных средах.

Представители Wi-Fi Alliance заявляют, что в 2020 году внедрение Wi-Fi 6E начнет период инноваций в сфере беспроводных технологий. Устройства поддерживающие частоту Wi-Fi в 6 ГГц могут выйти на рынок до конца года. В первую очередь это будут смартфоны и маршрутизаторы, а в дальнейшем будет запущено производство устройств корпоративного масштаба.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Развивающаяся индустрия компьютерных онлайн игр, турниры по киберспорту требуют непрестанного усовершенствования пользовательской техники и в первую очередь технических характеристик мониторов, на которых проходят виртуальные сражения. Компания ASUS продемонстрировав в качестве апрельской шутки год назад, экран с частотой обновления 360 Гц доказала, что в каждой шутке есть доля правды. В начале 2020 года на выставке CES […]