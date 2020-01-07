Поклонская заявила, что была не права в истории с фильмом «Матильда»

«Экс-прокурор» аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила 31 декабря в эфире «Радио Комсомольская правда», что она была не права в скандале с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда».
«Нужно быть творческим человеком, чтобы ты не всегда говорил в глаза, в лоб, как это прокурор говорит: «Обвиняется человек в том-то, том-то, том-то», – как, к примеру, это было по фильму «Матильда». С учетом того, что я еще смешала свое личное отношение, свое то, о чем я говорить уже лично не буду сейчас с учетом полученного опыта. Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, то, что нужно беречь», – сказала она.
«По словам «экс-прокурора Крыма», сейчас она бы «не сделала ту ошибку, которую сделала на тот период времени».
Поклонская объяснила, что думает «по-прокурорски, но это неправильно в политике».
В 2017 году фильм «Матильда» об отношениях цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской вызвал большой резонанс в РФ. Поклонская жаловалась на картину в Генеральную прокуратуру РФ. В стране прошли массовые протесты православных организаций против выхода фильма.
По словам режиссера Учителя, в России под видом религиозной формируется террористическая организация, которая ставит своей целью дестабилизацию общества.
Генпрокуратура РФ не нашла экстремизма и оскорбления чувств верующих в фильме.
Премьера ленты состоялась 23 октября 2017 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: «Экс-прокурор» аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила 31 декабря в эфире «Радио Комсомольская правда», что она была не права в скандале с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда». «Нужно быть творческим человеком, чтобы ты не всегда говорил в глаза, в лоб, как это прокурор говорит: «Обвиняется человек в том-то, том-то, том-то», – […]
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