Трамп объяснил отказ вывести войска США из Ирака «неподходящим моментом»

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Овальном кабинете Белого дома заявил, что «сейчас неподходящий момент» для вывода американских войск из Ирака.

«Я думаю, что мы проделали великолепную работу, но в конечном счете мы хотим, чтобы Ирак сам о себе заботился. Это очень важно. На определенном этапе мы хотим уйти [из Ирака], но сейчас неподходящий момент», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Вопрос, однако, заключается в том, что если мы все же уйдем, то [надо вспомнить о том, что] мы потратили огромное количество денег на строительство аэропортов и одного из самых больших посольств, которые у нас есть в мире. И мы хотим, чтобы нам компенсировали различные расходы. Это очень значительные суммы. Но мы что-нибудь придумаем», – подчеркнул глава американской администрации.

«Если мы уйдем [из Ирака], [то] у Ирана будет намного более прочная позиция [в регионе], а народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял их страной, это я могу вам точно сказать. Так что посмотрим, что из этого получится. Я знаю, что для нас все будет хорошо, потому что на определенном этапе мы хотим уйти, вернуть наших солдат домой», – сообщил Трамп.

Он также выступил с утверждением, что жители Ирака якобы были обеспокоены появившимися в СМИ сообщениями о намерении Пентагона вывести войска США из Ирака.

«Народ Ирака не был доволен, когда вчера появились предположения о том, что мы задумываемся над тем, чтобы уйти. Но на определенном этапе мы захотим уйти», – повторил глава американской администрации.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

В ответ Трамп потребовал от Багдада «миллиарды долларов» за построенную в Ираке авиабазу США, а также пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

Напомним также, по данным Reuters, в понедельник возглавляемая США международная коалиция письменно уведомила власти Ирака о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории этой страны. Однако позднее глава Пентагона опроверг сообщение о выводе войск США из Ирака. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе войск США из Ирака является «черновиком», который был обнародован по ошибке.

Позднее глава Пентагона объяснил «некоторые передвижения» американских войск на фоне появившихся ранее сообщений о выводе иностранных войск с территории Ирака.





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