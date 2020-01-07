Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Марсе ископаемый зуб

07.01.2020, 23:47, Разное

Прославленный исследователь снимков NASA тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото Марса ископаемый зуб. Он разглядел и другие артефакты на поверхности Красной планеты, прокомментировав найденные «открытия» на своем официальном сайте.
Окаменевшие зубы часто находят археологи во время проводимых раскопок. Уникальная твердость позволяет сохраниться именно этой части организма человека или животного, даже если остальное превратилось с течением времени в прах. О принадлежности увиденного зуба Уоринг не высказал конкретного предположения. Среди других доказательств населенности в прошлом Марса уфолог показал на снимке «банку», по форме напоминающую диск, а также профиль «морды медведя».

Уфолог настойчиво пытается доказать, что его «видения» не плод фантазии, а реальные подтверждения того, что люди не являются единственными представителями мыслящих существ во Вселенной. «Братья по разуму», по его мнению, находятся на разной ступени развития, но почему-то не испытывают желания вступить с людьми в контакт. Хотя Скотт Уоринг уверял общественность, что случаи встречи с внеземными цивилизациями тщательно скрывает Национальное космическое агентство Америки.



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Последнее: Прославленный исследователь снимков NASA тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото Марса ископаемый зуб. Он разглядел и другие артефакты на поверхности Красной планеты, прокомментировав найденные «открытия» на своем официальном сайте. Окаменевшие зубы часто находят археологи во время проводимых раскопок. Уникальная твердость позволяет сохраниться именно этой части организма человека или животного, даже если остальное превратилось с […]

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