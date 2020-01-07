Жительница Великобритании ради свадебного платья своей мечты похудела на 44 килограмма

Жительница Уэльса (Великобритания) ради свадебного платья своей мечты похудела на 44 килограмма. Чтобы избавиться от избыточной массы тела, девушка приняла участие в программе «Мир похудения» и добилась желаемого результата через 2 года после помолвки с возлюбленным.

Британка по имени Кэти около 12 лет назад в одном из ночных увеселительных заведений познакомилась с молодым человеком. Между ними начался роман, со временем переросший в серьёзные отношения. Через 8 лет после знакомства Мэтью сделал любимой девушке предложение руки и сердца, но тогда она столкнулась с проблемой, не сумев подобрать желанное платье для свадебной церемонии. «Наряд мечты» был 46 размера, тогда как формы девушки – гораздо «пышнее». Жительница Великобритании решила во что бы то ни стало избавиться от избыточного веса, поэтому полностью пересмотрела рацион, начав употреблять исключительно свежие и полезные продукты, занялась спортом и в итоге похудела на 44 килограмма.

Девушка довольна результатом и возможностью увидеть себя на свадьбе в «платье мечты». При этом возлюбленный британки признался, что его отношение к избраннице было неизменным и искренним, несмотря на вес и «габариты». Молодой человек подчеркнул, что готов был жениться, даже если бы его невеста «не шла к алтарю, а катилась».

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