В Сети появились два забытых концепта LADA — Gnome и Elf

07.01.2020, 23:47, Разное

Эксперты решили напомнить о двух необычных концептах автомобилей «АвтоВАЗа», разработанных чуть более 30 лет назад. Как и многие модели, созданные в то время, LADA Gnome и LADA Elf так и не добрались до серийного производства.
Тем не менее, о некоторых из тех концептов принято вспоминать и сегодня. Вышеназванные транспортные средства были спроектированы в конце 80-х годов и являются очень компактными. Хотя LADA Gnome и получила посадочную формулу 2+2, она обладала очень скромными габаритами, а её вес не превышал 280 кг. Максимальная скорость составляла чуть более 118 км/час, а мощность двигателя – лишь 30 лошадиных сил.

LADA Elf получила лишь два посадочных места — для водителя и пассажира. Вес машины примерно такой же (почти 300 кг), а вот силовая установка идентична той, которая установлена в Gnome. Примечательно, что Elf имеет еще и электромодификацию с мотором, питающимся от никель-кадмиевого аккумулятора. Без подзарядки машина проезжала около 110 километров.



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